فتحي سند: لا أحد يستطيع أن يشكك لحظة في عشق مصطفى يونس للأهلي وحبه لمحمود الخطيب

علق الناقد الرياضي فتحي سند عن تنازل المستشار القانونى للنادى الاهلى محمد عثمان بتكليف من مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن جميع القضايا التى رفعها النادى ضد الكابتن مصطفى يونس .



و كتب فتحي سند عبر فيسبوك :خبر فى " منتهى الجمال" تبدأ معه صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين إثنين من ألمع وامهر واجمل النجوم الذين لمسوا الكرة وداعبوها ،كم امتعا جماهير الكرة المصرية ..وليس الاهلى فقط .

وتابع :اليوم ..تعود هذه الابتسامة التى تبدو فى الصورة المعبرة امامكم .ابتسامة صافية من القلب وعناق بالايدى يؤكد ان جذور المحبة بين النجمين العملاقين لا يمكن ان تتبدد ..وان الخصام لايمكن ان يستمر .



و استكمل : لا أحد يستطيع ان يشكك لحظة فى عشق مصطفى يونس للاهلى وحبه للاسطورة محمود الخطيب ..كما أن احد لم يشك لحظة ان بيبو لايتردد اطلاقا فى انهاء أى خلاف مهما احتد واستمر طويلا فما بالك اذا كان الخلاف مع صديقه ورفيق عمره مصطفى يونس.



و أضاف :اعرف الخطيب ومصطفى يونس صداقة تجمعنا منذ سنوات طويلة ومن جانبى استطيع ان اؤكد ان الامر لن يقف عند تنازل المستشار محمد عثمان عن القضايا وانما

سنجد مصطفى يونس كابتن مصر والاهلى وقد عاد الى بيته ودخل الى مقر النادى بالجزيرة ..يمر على ستاد التتش ومنه الى غرفة الملابس يجلس يتذكر كيف كانت ايام وسنوات نالجاح مع جيل ابدع وامتع اكرامى وثابت البطل احمد.عبد الباقى وحسن حمدى وماهر همام وفتحى مبروك ..صفوت عبد الحليم ومحسن صالح وشطة ومختار زيزو وطاهر ابو زيد وجمال عبد العظيم وبيبو والمدير الفنى المجرى هيديكوتى .زيارة يلتقى فيها مصطفى مع زملائه الذين احتكروا بطولة الدورى لسبع سنوات متتالية والعديد من البطولات الافريقية والعربية مع الاهلى ومع المنتخب

و أختتم :وبالطبع سيلتقط النجمان صورة ..طبق الاصل من الصورة التى إخترتها مع هذه السطور ..تحت عنوان :نعم ..عادت المياة الى مجاريها .

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي طلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس (بسبب تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية) بعدما قدم مصطفى يونس اعتذارًا للنادي ومجلس إدارته ورئيس النادي.

وأكد يونس من خلال الإعتذار أن المعلومات التي تناولها وتخص الذمم المالية للنادي ومسئوليه غير صحيحة ومغلوطة ويعتذر عنها وأي إساءة تسبب فيها وأنه يكن كل التقدير والاحترام الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه .