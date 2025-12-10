زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب

قررت نيابة النزهة إخلاء سبيل الكابتن مصطفى يونس، عضو النادي الأهلي ومدافع الفريق السابق، بضمان محل إقامته في البلاغ المقدم ضده من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"المسيئة والمخالفة للقانون وفي تلك السطور نرصد لك تفاصيل الأزمة كاملة.

بلاغ للتحقيق مع مصطفى يونس:

وقررت النيابة إحالة البلاغ الرسمي، الذي تقدم به المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، إلى نيابة النزهة للتحقيق مع مصطفى يونس بشأن ما نسب إليه من تجاوزات وإساءات متكررة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

أسباب رفع الأهلي دعوى ضد مصطفى يونس:

وأكد محمد عثمان، في بلاغه أن مصطفى يونس دأب على الإدلاء بتصريحات مسيئة عبر عدة منصات إعلامية، منها برنامج "الكابتن" على قناة DMC، الذي يقدمه أحمد حسن، وبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وأرفق النادي الأهلي في بلاغه أسطوانة مدمجة تضم تسجيلات كاملة للحلقات المشار إليها، إضافة إلى روابط الفيديوهات محل الشكوى، وتم إحالة الواقعة للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، للفحص واتخاذ ما يلزم.

«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي

تحدّث مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن الأزمة الدائرة حاليًا مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب اتهاماته المتكررة ضد الإدارة.

وقال مصطفى يونس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "أنا مش بخاف غير من اللي خالقني طول عمري، وأتمنى أن يتقدّم بلاغ ضدي وأروح النيابة".

وأضاف: "اللي بيحصل ده ما حصلش في التاريخ، وأنا أكتر واحد بيحب الأهلي، ويشرّفني إنّي أتحاكم عشان الأهلي".

وأكمل: "هيقولوا مصطفى يونس اتكلم كلام محدش يقدر يتكلمه، وأنا هروح أقول للنائب العام واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خاصة بعدما النسب زادت، كانت 30% وبقت أكتر".

وتابع: "أنا هتكلم في اللي يهمني وهو الأهلي، ولما يقولوا لأولادي: أبوكم اتحبس عشان الأهلي، ده شرف لولادي وشرف ليا، أحسن ما يقولوا: أبوك كان حرامي أو كان بيبيع وبيتاجر"..

الأعلى للإعلام يقرر منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تم إلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي «الأهلي».

وكان مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وأقر بوجود بعض الإتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسيء.