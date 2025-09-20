ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس

انتقد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بسبب أزمته مع مصطفى يونس، نجم الفريق الأحمر الأسبق.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، قرر في شهر يوليو الماضي، إحالة مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، بالإضافة إلى إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي كما تم تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.

من جانبه، قال مجدي عبدالغني، خلال بودكاست “جيت للشاطر”: "أنا كنت أتمنى إن الموضوع يتلم بين الخطيب ومصطفى يونس، بدلًا من العند".

وأضاف: “الكابتن الخطيب، كان بس يشاور لمصطفى يونس، ويقوله تعالى كنت هتلاقي مصطفى يونس، هيطير مش هيجري، وده حبًا في الخطيب”.

وتابع: “إحنا النهاردة بنشوف، ناس عمرها ما كانت تتخيل أنها تعدي من قدام النادي الأهلي، النهاردة الناس دي مسؤولة وبتاخد ملايين”.