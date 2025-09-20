طارق يحيي يكشف سبب فوز الأهلي أمام سيراميكا

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن جمهور النادي الأهلي كان غاضبًا من اللاعبين قبل انطلاق مواجهة سيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أن تريزيجيه تعرض لانتقادات عارمة، ثم توجه للجماهير وقدم الاعتذار لهم.

وقال طارق يحيى، خلال برنامج «بلس 90»، على شاشة قناة النهار: «جمهور الأهلي هو السبب الرئيسي في الفوز على سيراميكا كليوباترا، والجماهير منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المباراة، وتريزيجيه سجل هدف الفوز واعتذر مجددًا للجمهور.. الهجوم الجماهيري أحيانا يكون له إيجابيات كثيرة.

وأضاف: الأهلي حقق مكسب مهم على فريق قوي يقوده على ماهر وهو من المدربين الجيدين، ولو لم يحقق الفريق الأحمر الانتصار كانت ستكون كارثة كبرى.

وأتم طارق يحيى تصريحاته قائلًا: الأهلي سيخوض مواجهة صعبة آخرى أمام حرس الحدود في الجولة المقبلة، وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصار قبل لقاء القمة.