خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن ضربة جزاء سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

سيراميكا
سيراميكا
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن ضربة جزاء نادي سيراميكا كليو باترا أمام النادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"برأيك هل يستحق سيراميكا ضربة جزاء في هذه اللقطة ؟".

وكان قد أكد علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن مواجهة الأهلي دائمًا ما تحمل ضغوطًا كبيرة على أي منافس، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا رغم الهزيمة بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للأهلي، نحن نلعب أمام فريق كبير، وعادةً ما يكون الأهلي تحت ضغوط أو مشكلات، لكننا كنا قادرين على التسجيل من أكثر من فرصة".

وأضاف: "الشوط الأول لم نظهر بالصورة المطلوبة، لكننا في الشوط الثاني عدنا وصنعنا فرصًا خطيرة، أبرزها تسديدة كريم نيدفيد، لكن التوفيق لم يكن حليفنا. معظم الفرق تلجأ للدفاع أمام الأهلي، بينما نحن هاجمنا وخلقنا فرصًا تهديفية".

وتابع مدرب سيراميكا: "الأهلي بكل إمكانياته سجل هدفًا واحدًا فقط، وهذا يعكس أننا لعبنا تحت ضغط كبير ونجحنا في تقديم مباراة جيدة. أحاول دائمًا العمل على عقلية اللاعبين، لكن شخصية كل لاعب تظل عاملاً مهمًا في حسم المباريات. لم أشعر في أي لحظة أن المباراة خرجت من أيدينا".

وختم حديثه: "لدينا وقت للتحسين، وعمرو السولية تأقلم سريعًا مع الفريق، ونحن نعمل باستمرار مع اللاعبين على رفع الدوافع والطموحات من أجل التواجد في المربع الذهبي، وهو هدف صعب لكنه ممكن بالعمل والجدية".

سيراميكا الاهلي مهيب عبد الهادي

