عاجل
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد فوز الأهلي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن النادي الأهلي بعد الفوز علي سيراميكا كيلوباترا مقابل هدف.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"عودة للأنتصارات للنادي الأهلي بالفوز علي سيراميكا 1/0 .... نجم المباراة هو ؟".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزونية: “سيد عبد الحفيظ مكنش رايح الشهر العقاري زي علي ماهر، لأ ده بدعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإنه يبقى في جلسة معاه”.

وتابع: “بيبو عايز يشوف سيد عبد الحفيظ إزاي يقدر يفيد ويساعد النادي الأهلي الفترة القادمة، ومن أبرز الأسماء اللي ممكن تكون موجودة في مجلس الإدارة الفترة القادمة”.

وأضاف أحمد حسن: “السؤال هنا سيد عبدالحفيظ مشي من منصبه كمدير للكرة في الأهلي ليه؟ على الرغم من إنه فترته كانت مليانه نجاحات وهو مميز جدًا واكتسب خبرات كبيرة”.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

