بعد فوز الأهلي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن النادي الأهلي بعد الفوز علي سيراميكا كيلوباترا مقابل هدف.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"عودة للأنتصارات للنادي الأهلي بالفوز علي سيراميكا 1/0 .... نجم المباراة هو ؟".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزونية: “سيد عبد الحفيظ مكنش رايح الشهر العقاري زي علي ماهر، لأ ده بدعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإنه يبقى في جلسة معاه”.

وتابع: “بيبو عايز يشوف سيد عبد الحفيظ إزاي يقدر يفيد ويساعد النادي الأهلي الفترة القادمة، ومن أبرز الأسماء اللي ممكن تكون موجودة في مجلس الإدارة الفترة القادمة”.

وأضاف أحمد حسن: “السؤال هنا سيد عبدالحفيظ مشي من منصبه كمدير للكرة في الأهلي ليه؟ على الرغم من إنه فترته كانت مليانه نجاحات وهو مميز جدًا واكتسب خبرات كبيرة”.