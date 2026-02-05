ضبط 8 مخالفات خلال حملة مفاجئة على مخابز بشارع الجلاء ومساكن السلام والبترول بطنطا

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، بتكثيف الرقابة على منظومة الخبز المدعم، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات ويحافظ على سلامة المواطنين.

وتم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على عدد من مخابز الخبز المدعم بنطاق حي ثاني طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قامت الجهات الرقابية المختصة بتنفيذ حملة على مخابز الخبز المدعم بمناطق شارع الجلاء، ومساكن السلام، ومساكن البترول بنطاق حي ثاني طنطا، وذلك لمتابعة الالتزام بالأوزان القانونية وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال الحملة في الجانب التمويني عن تحرير 4 محاضر لمخابز مخالفة، حيث تم ضبط مخبز بشارع الجلاء لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 13 جرامًا، وضبط مخبز بمساكن السلام لنقص وزن بلغ 16 جرامًا.

كما تم تحرير محضر لمخبز بمساكن البترول لنقص وزن 10 جرامات، بالإضافة إلى ضبط مخبز متفرع من شارع الجلاء لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات.

وفيما يخص سلامة الغذاء، قامت لجان سلامة الغذاء بتحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع الأحياء والمراكز، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء، ومؤكدًا أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة لضمان تقديم خدمة تموينية تليق بأبناء الغربية.