سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

حمزة شعيب


تحدث سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، عن كواليس اجتماعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.


وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": “كنت متواجدًا في مقر الأهلي مع الكابتن الخطيب لمدة ساعة، لكن لا يوجد أي شيء رسمي يمكنني الحديث عنه الآن” 

وأضاف: "هناك بعض الأمور والمعتقدات التي قد تساعد على راحة الجميع، لكن في أوقات معينة لا يصح أن تُقال، سواء كنت مسؤولًا داخل النادي أو حتى خارجه. أنا راضٍ تمامًا، وكل شيء قسمة ونصيب".


وأكد عبد الحفيظ: "ما يمنحني الحب والقوة هو أنني ابن الأهلي، وأتمنى أن أخدم النادي في الفترة المقبلة حتى ولو من موقع المسؤولية".


وعن إمكانية خوضه انتخابات الأهلي، قال: "القرار ربما يتضح بنهاية الأسبوع المقبل".

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

