انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب



تحدث سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، عن كواليس اجتماعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": “كنت متواجدًا في مقر الأهلي مع الكابتن الخطيب لمدة ساعة، لكن لا يوجد أي شيء رسمي يمكنني الحديث عنه الآن”

وأضاف: "هناك بعض الأمور والمعتقدات التي قد تساعد على راحة الجميع، لكن في أوقات معينة لا يصح أن تُقال، سواء كنت مسؤولًا داخل النادي أو حتى خارجه. أنا راضٍ تمامًا، وكل شيء قسمة ونصيب".



وأكد عبد الحفيظ: "ما يمنحني الحب والقوة هو أنني ابن الأهلي، وأتمنى أن أخدم النادي في الفترة المقبلة حتى ولو من موقع المسؤولية".



وعن إمكانية خوضه انتخابات الأهلي، قال: "القرار ربما يتضح بنهاية الأسبوع المقبل".