أنجح سنة في تاريخ الرئاسة.. ترامب: خفض أسعار الأدوية وجالون الوقود
ماذا يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 17 معجزة تجعل خسارة النائمين كبيرة
الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب أنحاء المملكة
أحمد العوضي لـ صدى البلد: سأكون عريسا في 2026 | فيديو
لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وانخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية
ضياء رشوان: مصر ستكسب 11مليار دولار من صفقة الغاز الإسرائيلي.. ولقاء الرئيس السيسي مع نتنياهو لا أساس له من الصحة
سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر
إنتشال 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح
منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا
سوريا ..القوات الأمريكية تطلق قنابل ضوئية بمحيط جبل العموري شرقي حمص
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو
أخبار العالم

بعد الضربات الأمريكية .. طائرات مجهولة تحلق في أجواء دمشق

طائرات حربية - أرشيفي
طائرات حربية - أرشيفي
محمود نوفل


أفادت مصادر محلية سورية بتحليق طائرات مجهولة في أجواء العاصمة السورية دمشق.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف قواتها  أكثر من 70 هدفاً في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : كما قدمت القوات المسلحة الأردنية الدعم بطائرات مقاتلة. حيث استخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للأستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لتنظيم داعش.

ويدوره ؛ قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه العملية حاسمة لمنع تنظيم داعش من التخطيط لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأمريكيين وشركائنا في المنطقة بلا هوادة".

وتابع : بعد هجوم 13 ديسمبر على أفراد أمريكيين وسوريين، نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصراً إرهابياً.

وأكمل : وقد نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف في سوريا أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الستة الماضية للقضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا مباشرًا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي.

سوريا القوات الأمريكية داعش القيادة المركزية الأمريكية طائرات مجهولة

