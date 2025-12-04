روان أبو العينين: ضربات إسرائيلية تستهدف المدنيين وتحول ريف دمشق إلى ساحة دمار

أكدت الإعلامية روان ابو العينين، أنه في الايام الأخيرة تجدت الضربات الاسرائيلية على سوريا، مشيرة إلى أن هناك عمليات تصعيدية من اسرائيل تجاة سوريا وسقوط عشرات الشهداء والاصابات بين المدنيين.

وقالت روان أبو العينين، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض المناطق في سوريا هدف للجيش الاسرائيلي، مؤكدة أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ البنية التحتية لريف دمشق والريف السوري، وأصابت منازل مدنيين مما ادى لارتفاع عدد الضحايا.

وتابعت روان ابو العينين، ان دمشق وصفت ما حدث بالمجزرة واستهداف متعمد للمدنيين ومحاولة متمعدة لخلق بيئة رعب وافراغ المناطق من سكانها، واسرائيل تقول أن العمليات تسهتهدف ميليشيات مرتبطة بأيران واهداف معادية قرب الحدود ومواقع تمثل تهديد مباشر لاسرائيل .



