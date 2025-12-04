الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشكل رسمي عن الفئات التي ستستفيد من قرار رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، إلى جانب تعديل حدود أجر الاشتراك التأميني، وهي القرارات التي يبدأ تنفيذها اعتبارا من 1 يناير 2026، في إطار خطة شاملة لدعم المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين العاملين وأصحاب المعاشات.

من هم المستفيدون من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش؟

أوضحت الهيئة، أن الفئات التي ينطبق عليها القرار تمتد لتشمل شريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وفق قواعد منظمة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين، وجاءت الفئات المستحقة كالتالي:

ـ كل من يحال إلى المعاش بدءا من 1 يناير 2026

أي موظف يبلغ سن التقاعد بداية من اليوم الأول للعام الجديد سيستفيد تلقائيا من نظام المعاشات المعدل دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

ـ المتقاعدون خلال عام 2026 بالكامل

يمتد القرار ليشمل كل من يصل لسن المعاش في أي وقت خلال العام، وسيتم احتساب معاشاتهم وفق القواعد الجديدة التي ترفع الحدين الأدنى والأقصى.

ـ أصحاب المعاشات التي تقل قيمتها عن الحد الأدنى الجديد

في حال انتهاء خدمة موظف أو مؤمن عليه في 1 يناير 2026 وكان معاشه أقل من 1755 جنيها، يتم رفعه تلقائيا للوصول إلى الحد الأدنى الذي حددته التأمينات.

ـ الموظفون الجدد المؤمن عليهم اعتبارا من يناير 2026

لن يقبل التأمين على أي موظف جديد بأجر اشتراك يقل عن 2700 جنيه، وهو الحد الأدنى الجديد المعتمد.

ـ العاملون الخاضعون للحد الأقصى الجديد لأجر الاشتراك

اعتبارا من يناير 2026، سيتم التأمين على العاملين بحد أقصى 16700 جنيه كأجر اشتراك، وهو السقف الجديد الذي وضعته الهيئة لضبط منظومة التأمينات.

خطوة جديدة لحماية أصحاب المعاشات

تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إصلاحات تستهدف تحسين المستوى المعيشي وتقوية منظومة التأمين الاجتماعي، بما يضمن معاشا عادلا ومستداما للمتقاعدين، وتوفير حماية مالية أكبر للأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية.

الزيادات الخاصة برفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش وأجر الاشتراك التأميني

ـ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه

ـ رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ـ زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.

ـ زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلا من 11600 جنيه حاليًا.