روان أبو العينين: انتخابات الجولة الثانية من مجلس النواب تمت لتصحيح المسار

أكد الإعلامية روان أبو العينين، أنه خلال الاسبوع الماضي كان هناك أحداث كثيرة ومن أهمها، الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي جاءت لتصيح المسار ، والتي عبرت أن كل صوت انتخابي يصل لمستحقيه بعد التجاوازت التي هددت سير العملية الإنتخابية.

وقالت روان أبو العينين، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن دائرة السلام اول في القاهرة، ألقت وزارة الدخلية القبض على اشخاص كان معهم مبالغ مالية طائلة كانت معدة لتوزيعها على الناخبين، إضافة إلى القبض على سيدة معها بطاقات للمواطنين لتوجيه اصواتهم لحد المرشحين.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن الدخالية كان لها خطة شاملة لتأمين اللجان من انتشار وحدات التدخل السرع ووحدات دعم على الطرق المؤدية للجان وشرطة نسائية لتأمين حضور السيدات

وأشارت روان أبو العينين إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتساهل في الضغط على ارادة المواطنين.