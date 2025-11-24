روان أبو العينين : مجلس النواب القادم يجمع بين الشرعية الانتخابية والخبرة العملية

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن مجلس النواب المصري القادم سيضم 596 عضوًا، بينهم 568 عضوًا منتخبًا، و28 عضوًا معينين بقرار من رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذا التشكيل يوازن بين التمثيل الشعبي والخبرة الوطنية.

وأضافت خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، أن الانتخابات بالنظام الفردي ستجري في 143 دائرة، يتنافس فيها 2598 مرشحًا على 284 مقعدًا، في سباق ديمقراطي مشرف يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار التشريعي.

وتابعت أن نظام القوائم يتيح اختيار أعضاء البرلمان من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تتنافس على 142 مقعدًا موزعة بين قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، بما يعكس توزيعًا متوازنًا للتمثيل الجغرافي والسياسي.

ولفتت أن تعيين رئيس الجمهورية ما لا يزيد عن 5% من إجمالي أعضاء البرلمان، أي 28 عضوًا، يعزز الخبرات المهنية والقدرات الوطنية داخل المجلس، بما يضمن تكامل التمثيل الشعبي مع الكفاءات المتميزة.

واختتمت روان أبو العينين تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القادم يهدف إلى الجمع بين الشرعية الانتخابية والخبرة العملية، ما يجعل البرلمان أداة فاعلة لتحقيق التنمية ووضع السياسات التشريعية بما يخدم مصالح المواطنين والمجتمع المصري ككل.