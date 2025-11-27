موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا

حدّد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 17 ديسمبر المقبل موعدًا رسميًا لسفر بعثة المنتخب إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء القرار بعد تنسيق كامل لترتيبات المعسكر والإقامة، لضمان تجهيز اللاعبين بشكل مثالي قبل انطلاق المنافسات، التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد الفرق من 16 في نسخة 2019.

موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا

يلتقي منتخب مصر نظيره النيجيري يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات المنتخبين للبطولة.

وينتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن التوقيت النهائي للمباراة وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

استقر حسام حسن على اصطحاب 28 لاعبًا إلى المغرب لخوض نهائيات أمم أفريقيا، على أن يكون 11 ديسمبر هو الموعد الأخير لإرسال القائمة الرسمية إلى الاتحاد الأفريقي «كاف».

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة:

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

أنجولا

وسيكون جدول مباريات الفراعنة على النحو التالي:

مصر × زيمبابوي – الاثنين 22 ديسمبر – 11:00 مساءً

– الاثنين 22 ديسمبر – 11:00 مساءً مصر × جنوب أفريقيا – الجمعة 26 ديسمبر – 6:00 مساءً

– الجمعة 26 ديسمبر – 6:00 مساءً مصر × أنجولا – الاثنين 29 ديسمبر – 7:00 مساءً

وتستعد بعثة الفراعنة لخوض البطولة بطموحات كبيرة، أملاً في المنافسة على اللقب الأفريقي الغائب منذ 2010.