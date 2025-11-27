34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

قال أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي، إن الائتلاف شارك في متابعة الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات مجلس النواب عبر 34 متابعاً دولياً من 16 دولة، تولوا مراقبة مرحلتي العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت عدداً من الخروقات التي تعاملت معها الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى التعليق على تلك المخالفات بشكل واضح.

وأوضح عقيل في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الواقع انعكس بوضوح على سير المرحلة الثانية، حيث أصبحت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب وزارة الداخلية، أكثر سرعة وحزماً في متابعة أي واقعة أو شكوى ترد إليها.

وأكد، أن التعامل الفوري كان لافتاً مقارنة بما جرى في المرحلة الأولى، مشيرًا، إلى أن المرحلة الأولى كانت الهيئة خلالها تنتظر حتى نهاية الاستحقاق قبل الإعلان عن تفاصيل معالجة المخالفات، بينما تغيّر الوضع تماماً في المرحلة الثانية.

وأكد أن المتابعين الدوليين رصدوا هذا التغير بشكل مباشر، إذ شاهدوا بأعينهم سرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات للبلاغات، خاصة تلك المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

وذكر، أن هذا التحسن يعكس حرص الجهات المختصة على ضبط العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وشدد عقيل على أن ما تم في المرحلة الثانية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ النزاهة، مؤكداً أن الأداء المتطور للهيئة الوطنية والداخلية في التعامل مع الشكاوى أسهم في تحقيق مستوى أعلى من الانضباط والشفافية، وهو ما سجله المتابعون في تقاريرهم النهائية.