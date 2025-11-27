قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
توك شو

34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

الانتخابات
الانتخابات
هاني حسين

قال أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي، إن الائتلاف شارك في متابعة الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات مجلس النواب عبر 34 متابعاً دولياً من 16 دولة، تولوا مراقبة مرحلتي العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت عدداً من الخروقات التي تعاملت معها الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى التعليق على تلك المخالفات بشكل واضح.

وأوضح عقيل في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الواقع انعكس بوضوح على سير المرحلة الثانية، حيث أصبحت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب وزارة الداخلية، أكثر سرعة وحزماً في متابعة أي واقعة أو شكوى ترد إليها.

وأكد، أن التعامل الفوري كان لافتاً مقارنة بما جرى في المرحلة الأولى، مشيرًا، إلى أن المرحلة الأولى كانت الهيئة خلالها تنتظر حتى نهاية الاستحقاق قبل الإعلان عن تفاصيل معالجة المخالفات، بينما تغيّر الوضع تماماً في المرحلة الثانية.

وأكد أن المتابعين الدوليين رصدوا هذا التغير بشكل مباشر، إذ شاهدوا بأعينهم سرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات للبلاغات، خاصة تلك المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

وذكر، أن هذا التحسن يعكس حرص الجهات المختصة على ضبط العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وشدد عقيل على أن ما تم في المرحلة الثانية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ النزاهة، مؤكداً أن الأداء المتطور للهيئة الوطنية والداخلية في التعامل مع الشكاوى أسهم في تحقيق مستوى أعلى من الانضباط والشفافية، وهو ما سجله المتابعون في تقاريرهم النهائية.

الانتخابات انتخابات النواب نزاهة ائتلاف نزاهة اخبار التوك شو

