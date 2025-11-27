قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في أول ظهور له بعد العودة من الاستقالة، أنه لم يشعر بأي انفصال عن النقابة رغم تقديمه استقالته سابقًا، موضحًا أن الوسط الفني لم يستوعب خروجه، قائلا: "قرار الخروج كان صعب، أنا بحب العمل العام والنقابة، وقضيت بها نصف عمري، وتزوجت وخلفت وأنا في النقابة، وأنا معروف بأشرف زكي النقابة".

وأضاف أشرف زكي، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”: "النقابة عايشة جوايا، وعندما غادرت بعد ثورة 2011 وقضيت دورة كاملة لم أكن موجودًا، كنت أقضي دوري وأخدم زملائي، وأدين لهم بما أنا فيه اليوم".

مكالمة الاستقالة

وأكد اشرف زكي، أنه لم يكن قادرًا على الرد على أي مكالمات أو دعوات خلال فترة غيابه، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن بيده، كاشفا عن أنه تلقى مكالمة هامة من الفنانة عبلة كامل فور تقدمه بالاستقالة، حيث قالت له: "النقابة للغلابة، خلي بالك من المهنة، ومينفعش تبعد عنها"، وهو ما عزز قراره بالبقاء، وتلقى خلال تلك الفترة العديد من المكالمات والرسائل والزيارات من زملائه.

وشدد اشرف زكي، على أهمية النقابة ووصفها بأنها بيت للجميع: "النقابة مهمة وكلنا عارفين بعض، والنقابة عارفة بعض بالاسم، وكلنا اشتغلنا مع بعض".