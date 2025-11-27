حماة الوطن يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول حماية الطفل والتحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية جاءت شاملة وواضحة، وحددت بدقة أولويات الدولة في المرحلة المقبلة سواء ما يتعلق بالانتخابات أو حماية الطفل أو مسار التنمية والتحول الرقمي.

وأشار صالح إلى أن تأكيد الرئيس على الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس النواب يعكس إرادة سياسية راسخة لترسيخ مبادئ المشاركة الحقيقية، وضمان تمثيل الإرادة الشعبية بشكل نزيه ومسؤول، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وفي مؤسسات الدولة.

وأضاف أميـن حزب حماة الوطن بمدينة الشيخ زايد أن حديث الرئيس حول التحديات والإنجازات يوضح حجم ما تحقق في مجالات البنية الأساسية والطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه الرسائل تُعد دعوة واضحة لاستمرار تضافر الجهود بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس على تعديل قانون الطفل، أوضح صالح أن هذا الملف يمثل محوراً أساسياً في بناء الإنسان المصري، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بحماية النشء، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والإعلامية، مع تطبيق قوانين حازمة لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأجيال الجديدة.

كما نوه إلى أهمية ما تناوله الرئيس بشأن التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو تحديث آليات الإدارة وميكنة الخدمات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء ويقلل التدخل البشري ويُيسر الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن هذه الخطوات تمثل حجر أساس في بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التطور العالمي.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحه مؤكداً أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة وثقة، ورسخت خارطة طريق واضحة للدولة المصرية، مشدداً على أن حزب حماة الوطن سيواصل دعمه الكامل للقيادة السياسية، وسيسهم بكل قوة في دعم الاستقرار والتنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.