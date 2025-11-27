قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول حماية الطفل والتحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية جاءت شاملة وواضحة، وحددت بدقة أولويات الدولة في المرحلة المقبلة سواء ما يتعلق بالانتخابات أو حماية الطفل أو مسار التنمية والتحول الرقمي.

وأشار صالح إلى أن تأكيد الرئيس على الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس النواب يعكس إرادة سياسية راسخة لترسيخ مبادئ المشاركة الحقيقية، وضمان تمثيل الإرادة الشعبية بشكل نزيه ومسؤول، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وفي مؤسسات الدولة.

وأضاف أميـن حزب حماة الوطن بمدينة الشيخ زايد أن حديث الرئيس حول التحديات والإنجازات يوضح حجم ما تحقق في مجالات البنية الأساسية والطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه الرسائل تُعد دعوة واضحة لاستمرار تضافر الجهود بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس على تعديل قانون الطفل، أوضح صالح أن هذا الملف يمثل محوراً أساسياً في بناء الإنسان المصري، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بحماية النشء، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والإعلامية، مع تطبيق قوانين حازمة لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأجيال الجديدة.

كما نوه إلى أهمية ما تناوله الرئيس بشأن التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو تحديث آليات الإدارة وميكنة الخدمات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء ويقلل التدخل البشري ويُيسر الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن هذه الخطوات تمثل حجر أساس في بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التطور العالمي.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحه مؤكداً أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة وثقة، ورسخت خارطة طريق واضحة للدولة المصرية، مشدداً على أن حزب حماة الوطن سيواصل دعمه الكامل للقيادة السياسية، وسيسهم بكل قوة في دعم الاستقرار والتنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

احترام الكبير واجب شرعي

هشام عبد العزيز: احترام كبار السن وتوقيرهم من مقاصد الإسلام الأساسية

د. هشام عبد العزيز

عالم بالأوقاف يحذر: السوشيال ميديا تهدد قيم احترام الكبير بين الشباب

د. هشام عبد العزيز

عالم بالأوقاف يحذر: السوشيال ميديا تهدد قيم احترام الكبير بين الشباب

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

