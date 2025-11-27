قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية خارطة وطنية لبناء الإنسان وتمكين الشباب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكدت مروة بوريص، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة المركزية بحزب العدل، أهمية التوجيهات والرسائل الحاسمة التي قدّمها  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدة أن حديث الرئيس وضع أمام مؤسسات الدولة "منهجًا واضحًا لبناء الإنسان المصري وتعزيز الانضباط وتكريس النزاهة".

وقالت “بوريص” إن تأكيد الرئيس على نزاهة العملية الانتخابية ورفض أي ممارسات غير منضبطة، يعكس إصرار الدولة على ترسيخ الشفافية والثقة العامة، ويؤكد أن إرادة المصريين هي الفيصل الوحيد في اختيار ممثليهم.

وأضافت النائبة أن إعلان الرئيس دخول 4.5 مليون فدان للإنتاج الزراعي في 2026 يمثل تحولًا استراتيجيًا في الأمن الغذائي المصري، ويفتح آفاقًا واسعة لفرص العمل، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أشادت “بوريص” بما طرحه الرئيس حول تطوير التعليم الطبي والعسكري، مؤكدة أن وعود الرئيس بأن تكون كلية الطب العسكري في مستوى الجامعات العالمية يعكس رؤية الدولة لإعداد كوادر علمية قادرة على خدمة الوطن بأعلى معايير الجودة.

وتابعت أن حديث الرئيس عن أهمية رفع مستوى اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة يأتي في التوقيت الصحيح، باعتباره جزءًا أصيلًا من بناء الوعي وتعزيز الصحة العامة بين الأجيال الشابة.

كما ثمّنت النائبة تركيز الرئيس على التحول الرقمي والانضباط المحلي، مشيرة إلى أن دعوته للمسؤولين بالتعامل الفوري مع مشكلات الشارع تعكس توجه الدولة لبناء منظومة إدارية أكثر كفاءة وسرعة.

وأكدت النائبة مروة بوريص أن دعوة الرئيس لمشاركة اتحادات طلاب الجامعات في قضايا الشباب وصناعة القرار هي رسالة ثقة للأجيال الجديدة، وتمثل خطوة تاريخية نحو «دولة تؤمن بأن المستقبل يصنعه شبابها، وأن وعيهم جزء من أمنها القومي».

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المركزية بحزب العدل الرئيس

