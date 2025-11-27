بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية الذين تم اختيارهم في القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ – 2026م، لمدة أسبوع إضافي، لتصبح نهاية فترة السداد يوم الخميس 4 ديسمبر بدلًا من الموعد السابق المحدد اليوم الخميس 27 نوفمبر.

ويأتي القرار استجابة لاحتياجات الحجاج المختارين ومن أجل التيسير عليهم لاستكمال إجراءاتهم دون ضغط زمني.



سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة أتاحت السداد في البنوك الحكومية الثلاثة: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب البريد المصري، وذلك ضمن إجراءات ميسرة تضمن استكمال الخطوات المطلوبة.



وأكدت أنه في حال عدم السداد خلال فترة المد الجديدة، سيتم تصعيد بديل من الحجاج الاحتياطيين الذين تم اختيارهم في القرعة الإلكترونية.

كانت وزارة التضامن قد أعلنت في وقت سابق أن فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية تبدأ من الأحد 23 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 27 نوفمبر الجاري، وذلك للحجاج الذين فازوا بالقرعة الإلكترونية.

وقد شددت الوزارة منذ البداية على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، مع التأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام يتم تصعيد بديل لضمان اكتمال الأعداد المسجلة ضمن حصة الجمعيات الأهلية.

تفاصيل القرعة الإلكترونية واختيار 12 ألف حاج

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الدكتورة مايا مرسي، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية.

وبلغ عدد المتقدمين عبر البوابة الموحدة للحج أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة، حيث تمت عملية الاختيار إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، مع تخصيص نسب عادلة لكل محافظة بناءً على حجم الطلبات.



أسعار حج الجمعيات

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج ثلاثة برامج رئيسية للحج، تختلف حسب مستوى الخدمات والمسافة من الحرم المكي، وذلك على النحو التالي:

مستوى أول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي

مستوى ثانٍ: فنادق مصنفة تبعد 800 متر عن الحرم

مستوى ثالث: فنادق مصنفة تبعد 1500 متر عن الحرم

وتم اعتماد أسعار البرامج بواقع 415 ألف جنيه للمستوى الأول، و262 ألف جنيه للمستوى الثاني، و228 ألف جنيه للمستوى الثالث، وجميعها تشمل الوجبات ولا تشمل تذكرة الطيران التي سيتم تحديد قيمتها لاحقًا.

خدمات وتجهيزات موسعة للحجاج

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على توفير منظومة خدمات متكاملة للحجاج، تشمل وسائل نقل حديثة ومريحة، وحجوزات إقامة قريبة من الحرم، وتجهيز مخيمات مريحة وآمنة في مشعري منى وعرفات.

كما تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لمتابعة شؤونهم، إضافة إلى بعثات طبية وإدارية تقدم الدعم على مدار الرحلة.

تنسيق شامل مع الجهات المعنية

أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الداخلية لاختيار الحجاج وإنهاء الإجراءات، ومع وزارة الصحة لتوفير التطعيمات والخدمات الطبية، ومع وزارة الطيران لتسهيل الرحلات عبر الشركة الوطنية، إضافة إلى التنسيق الديني مع الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ومع السلطات السعودية لضمان استقبال الحجاج وتقديم الدعم لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.



إقبال كبير من الجمعيات الأهلية ومشاركة واسعة

بلغ عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة يمثلون 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، بنسبة 42% من الذكور و58% من الإناث، وكانت القاهرة في صدارة المحافظات الأكثر تقدمًا.

كما تم فتح باب التقدم للإشراف أمام أعضاء الجمعيات وممثلي الجهات الإدارية، مع إعطاء فرصة موسعة للسيدات للمشاركة.