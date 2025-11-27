قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية
عبد العزيز جمال

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية الذين تم اختيارهم في القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ – 2026م، لمدة أسبوع إضافي، لتصبح نهاية فترة السداد يوم الخميس 4 ديسمبر بدلًا من الموعد السابق المحدد اليوم الخميس 27 نوفمبر. 

ويأتي القرار استجابة لاحتياجات الحجاج المختارين ومن أجل التيسير عليهم لاستكمال إجراءاتهم دون ضغط زمني.
 

سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة أتاحت السداد في البنوك الحكومية الثلاثة: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب البريد المصري، وذلك ضمن إجراءات ميسرة تضمن استكمال الخطوات المطلوبة. 
 

وأكدت أنه في حال عدم السداد خلال فترة المد الجديدة، سيتم تصعيد بديل من الحجاج الاحتياطيين الذين تم اختيارهم في القرعة الإلكترونية.

كانت وزارة التضامن قد أعلنت في وقت سابق أن فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية تبدأ من الأحد 23 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 27 نوفمبر الجاري، وذلك للحجاج الذين فازوا بالقرعة الإلكترونية. 

وقد شددت الوزارة منذ البداية على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، مع التأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام يتم تصعيد بديل لضمان اكتمال الأعداد المسجلة ضمن حصة الجمعيات الأهلية.

تفاصيل القرعة الإلكترونية واختيار 12 ألف حاج

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الدكتورة مايا مرسي، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية.

 وبلغ عدد المتقدمين عبر البوابة الموحدة للحج أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة، حيث تمت عملية الاختيار إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، مع تخصيص نسب عادلة لكل محافظة بناءً على حجم الطلبات.
 

أسعار حج الجمعيات

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج ثلاثة برامج رئيسية للحج، تختلف حسب مستوى الخدمات والمسافة من الحرم المكي، وذلك على النحو التالي:

مستوى أول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي

مستوى ثانٍ: فنادق مصنفة تبعد 800 متر عن الحرم

مستوى ثالث: فنادق مصنفة تبعد 1500 متر عن الحرم

وتم اعتماد أسعار البرامج بواقع 415 ألف جنيه للمستوى الأول، و262 ألف جنيه للمستوى الثاني، و228 ألف جنيه للمستوى الثالث، وجميعها تشمل الوجبات ولا تشمل تذكرة الطيران التي سيتم تحديد قيمتها لاحقًا.

خدمات وتجهيزات موسعة للحجاج

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على توفير منظومة خدمات متكاملة للحجاج، تشمل وسائل نقل حديثة ومريحة، وحجوزات إقامة قريبة من الحرم، وتجهيز مخيمات مريحة وآمنة في مشعري منى وعرفات.

 كما تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لمتابعة شؤونهم، إضافة إلى بعثات طبية وإدارية تقدم الدعم على مدار الرحلة.

تنسيق شامل مع الجهات المعنية

أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الداخلية لاختيار الحجاج وإنهاء الإجراءات، ومع وزارة الصحة لتوفير التطعيمات والخدمات الطبية، ومع وزارة الطيران لتسهيل الرحلات عبر الشركة الوطنية، إضافة إلى التنسيق الديني مع الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ومع السلطات السعودية لضمان استقبال الحجاج وتقديم الدعم لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

إقبال كبير من الجمعيات الأهلية ومشاركة واسعة

بلغ عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة يمثلون 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، بنسبة 42% من الذكور و58% من الإناث، وكانت القاهرة في صدارة المحافظات الأكثر تقدمًا.

 كما تم فتح باب التقدم للإشراف أمام أعضاء الجمعيات وممثلي الجهات الإدارية، مع إعطاء فرصة موسعة للسيدات للمشاركة.

فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية رسوم حج الجمعيات الأهلية سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسعار حج الجمعيات رسوم حج الجمعيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد