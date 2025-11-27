بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على وادي دجلة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب هادي رياض في الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني، ليمنح بتروجيت الأفضلية ويحسم بطاقة العبور.

وسيطر الحذر على معظم فترات اللقاء، قبل أن يتمكن بتروجيت من استغلال فرصة محققة سجل منها هدف الفوز، بينما فشل وادي دجلة في العودة بالنتيجة رغم محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، يضمن بتروجيت التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من كأس مصر، فيما يودّع وادي دجلة البطولة من دور الـ32.