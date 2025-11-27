جامعة عين شمس تحصد 6 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ53 للكونغ فو

حققت جامعة عين شمس إنجازًا رياضيًا جديدًا في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ53 للكونغ فو (طلبه – طالبات)، بعد أن نجح منتخب الجامعة في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع:

- ميدالية ذهبية واحدة

- ميداليتين فضيتين

- ثلاث ميداليات برونزية

وجاء هذا الإنجاز خلال البطولة التي استضافتها جامعة عين شمس بالصالة المغطاة التابعة لإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد ختام البطولة وإعلان النتائج حضور كلٍّ من السيد اللواء محمد محيي أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو واللواء عصام خاطر مدير إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو.

وشارك في منافسات البطولة 263 طالبًا وطالبة يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية تعكس روح التحدي والتنافس الشريف بين الطلاب.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبإشراف إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويُجسّد هذا الإنجاز الرياضي التزام جامعة عين شمس بدعم فرقها الرياضية، وتوفير بيئة محفزة للطلاب لتحقيق أفضل النتائج، بما يعزز من مكانة الجامعة في مختلف المحافل الرياضية.