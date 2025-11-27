قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصد 6 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ53 للكونغ فو

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

حققت جامعة عين شمس إنجازًا رياضيًا جديدًا في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ53 للكونغ فو (طلبه – طالبات)، بعد أن نجح منتخب الجامعة في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع:
- ميدالية ذهبية واحدة
- ميداليتين فضيتين
- ثلاث ميداليات برونزية

وجاء هذا الإنجاز خلال البطولة التي استضافتها جامعة عين شمس بالصالة المغطاة التابعة لإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد ختام البطولة وإعلان النتائج حضور كلٍّ من السيد اللواء محمد محيي أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو واللواء عصام خاطر مدير إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو.

وشارك في منافسات البطولة 263 طالبًا وطالبة يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية تعكس روح التحدي والتنافس الشريف بين الطلاب.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبإشراف إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويُجسّد هذا الإنجاز الرياضي التزام جامعة عين شمس بدعم فرقها الرياضية، وتوفير بيئة محفزة للطلاب لتحقيق أفضل النتائج، بما يعزز من مكانة الجامعة في مختلف المحافل الرياضية.

جامعة عين شمس طولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي للكونغ فو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

ترشيحاتنا

حادث ميكروباص

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى قنا

الضحايا

اعتداء بالشوم ومادة كاوية في شبرا الخيمة.. تعرض زوج وشقيقه لاعتداء عنيف في شبرا الخيمة

متهم

حبس شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بالقاهرة

بالصور

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد