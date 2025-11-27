قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خدعة صادمة تهز إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

خدعة صادمة تهزّ إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها
خدعة صادمة تهزّ إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها
ولاء خنيزي

في حادثة غير مسبوقة أثارت دهشة الرأي العام الإيطالي، اكتشف موظفو دائرة الأحوال المدنية في مدينة مانتوفا محاولة احتيال غريبة بطلها رجل يبلغ من العمر ستة وخمسين عامًا، تنكّر في هيئة والدته المتوفاة منذ عام 2022 سعيًا لتجديد بطاقة هويتها الوطنية وإنقاذ مخططه الذى استمر لسنوات وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة كوريرى ديلا سيرا.

تفاصيل أثارت الشكوك داخل المكتب

بدأت القصة عندما لاحظت موظفة التسجيل المدني أن المرأة التي تقف أمامها تحمل ملامح لا تنسجم مع عمرها المزعوم، فصوتها كان غليظًا ومتقلبًا، وعنقها ويداها بدتا أكثر صلابة مما ينبغي لامرأة في الثمانينيات من عمرها، كما أن ملامح وجهها المشدودة بدت مفتعلة بشكل لافت هذه المؤشرات دفعت الموظفة إلى إبلاغ الشرطة التي باشرت التحقيق فورًا.

احتيال مالي بلغ عشرات الآلاف

بحسب صحيفة كوريرى ديلا سيرا، كانت المرأة ترتدى ملابس نسائية كاملة ومزينة بالمجوهرات والمكياج لإخفاء علامات التقدم في السن، وتدعى أنها في الخامسة والثمانين غير أن الفحص الدقيق كشف أن المرأة ما هي إلا ابنها، وهو ممرض عاطل عن العمل، وقد انتحل شخصية والدته من أجل الاستمرار في تحصيل معاشها الشهري والعوائد العقارية للعائلة التي بلغت نحو ثلاثة وخمسين ألف يورو سنويًا.

كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة

بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن الشخص الذى يدعى أنه المرأة كان يقود السيارة بنفسه كما أن السجلات الطبية أكدت عدم وجود أي زيارات للوالدة منذ سنوات ما عزز الشبهات فقامت الشرطة بنصب فخ للابن، وطلبت منه إعادة حضور والدته لاستكمال الإجراءات، ليصل مرة أخرى وهو متنكر بالهيئة ذاتها، فتم القبض عليه على الفور.

العثور على جثة مومياء داخل المنزل

خلال تفتيش المنزل اكتشفت الشرطة مفاجأة أكثر صدمة تمثلت في العثور على جثة والدته محفوظة بطريقة بدائية داخل خزانة، وهو ما يشير إلى أنه احتفظ بها منذ وفاتها عام 2022 ليستمر في الحصول على الأموال دون انقطاع.

تحقيقات لكشف ملابسات الوفاة

أوضح عمدة بلدة بورغو فيرجيليا، فرانشيسكو أبورتى، أن التحقيقات تتركز على نقطتين أساسيتين هما التأكد من أن الجثة تعود بالفعل إلى جراتسييلّا دال أوجليو، وتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت طبيعية أم مرتبطة بظروف أخرى.

إيطاليا رجل ايطالي مواطن ايطالي تجديد هوية التسجيل المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مشرحة

مصرع ربة منزل بطلق نارى على يد شقيق زوجها في قنا

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

المتهم

القبض على سائق سيارة أجرة طمس لوحات سيارته بالبحيرة

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد