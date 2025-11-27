خدعة صادمة تهز إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

في حادثة غير مسبوقة أثارت دهشة الرأي العام الإيطالي، اكتشف موظفو دائرة الأحوال المدنية في مدينة مانتوفا محاولة احتيال غريبة بطلها رجل يبلغ من العمر ستة وخمسين عامًا، تنكّر في هيئة والدته المتوفاة منذ عام 2022 سعيًا لتجديد بطاقة هويتها الوطنية وإنقاذ مخططه الذى استمر لسنوات وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة كوريرى ديلا سيرا.

تفاصيل أثارت الشكوك داخل المكتب

بدأت القصة عندما لاحظت موظفة التسجيل المدني أن المرأة التي تقف أمامها تحمل ملامح لا تنسجم مع عمرها المزعوم، فصوتها كان غليظًا ومتقلبًا، وعنقها ويداها بدتا أكثر صلابة مما ينبغي لامرأة في الثمانينيات من عمرها، كما أن ملامح وجهها المشدودة بدت مفتعلة بشكل لافت هذه المؤشرات دفعت الموظفة إلى إبلاغ الشرطة التي باشرت التحقيق فورًا.

احتيال مالي بلغ عشرات الآلاف

بحسب صحيفة كوريرى ديلا سيرا، كانت المرأة ترتدى ملابس نسائية كاملة ومزينة بالمجوهرات والمكياج لإخفاء علامات التقدم في السن، وتدعى أنها في الخامسة والثمانين غير أن الفحص الدقيق كشف أن المرأة ما هي إلا ابنها، وهو ممرض عاطل عن العمل، وقد انتحل شخصية والدته من أجل الاستمرار في تحصيل معاشها الشهري والعوائد العقارية للعائلة التي بلغت نحو ثلاثة وخمسين ألف يورو سنويًا.

كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة

بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن الشخص الذى يدعى أنه المرأة كان يقود السيارة بنفسه كما أن السجلات الطبية أكدت عدم وجود أي زيارات للوالدة منذ سنوات ما عزز الشبهات فقامت الشرطة بنصب فخ للابن، وطلبت منه إعادة حضور والدته لاستكمال الإجراءات، ليصل مرة أخرى وهو متنكر بالهيئة ذاتها، فتم القبض عليه على الفور.

العثور على جثة مومياء داخل المنزل

خلال تفتيش المنزل اكتشفت الشرطة مفاجأة أكثر صدمة تمثلت في العثور على جثة والدته محفوظة بطريقة بدائية داخل خزانة، وهو ما يشير إلى أنه احتفظ بها منذ وفاتها عام 2022 ليستمر في الحصول على الأموال دون انقطاع.

تحقيقات لكشف ملابسات الوفاة

أوضح عمدة بلدة بورغو فيرجيليا، فرانشيسكو أبورتى، أن التحقيقات تتركز على نقطتين أساسيتين هما التأكد من أن الجثة تعود بالفعل إلى جراتسييلّا دال أوجليو، وتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت طبيعية أم مرتبطة بظروف أخرى.