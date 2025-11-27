سباق أسرع هاتريك.. 29 ثانية تُبقي صلاح في الصدارة| إيه الحكاية؟

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت مع ريال مدريد بعدما سجل هاتريك مميزاً في مرمى أولمبياكوس اليوناني خلال الشوط الأول من المباراة التي جرت مساء أمس، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية مبابي خلال فترة لم تتجاوز 6 دقائق و42 ثانية بين الدقيقتين 22 و29، ليحقق ثاني أسرع هاتريك في تاريخ البطولة القارية.

صلاح يحتفظ برقمه القياسي

ورغم الإنجاز الكبير لمبابي، بقي رقم النجم محمد صلاح صامداً كأسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثلاثية تاريخية خلال 6 دقائق و13 ثانية أمام رينجرز في موسم 2022، بفارق 29 ثانية فقط عن زمن هاتريك مبابي الأخير.

أرقام قياسية جديدة لمبابي

الهاتريك الأخير منح مبابي لقباً جديداً، إذ أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك خارج ملعب فريقهم في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 هاتريكات، متفوقاً على الإيطالي فيليبو إنزاغي صاحب الثلاثية في هذا السجل.

كما بات مبابي أكثر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول عام 2016، بعدما وصل إلى 5 هاتريكات، متجاوزاً روبرت ليفاندوفسكي (4) وكريستيانو رونالدو (3) خلال الفترة نفسها.

وهذا هو الهاتريك الثالث للنجم الفرنسي بقميص ريال مدريد في البطولة منذ انضمامه للفريق الملكي الموسم الماضي.

ضمن أسرع ثلاثيات في تاريخ البطولة

وبتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 29، أصبح هاتريك مبابي ثالث أسرع هاتريك يُكتمل من حيث زمن المباراة بعد هدفي البداية، حيث يأتي ثالثا خلف ليفاندوفسكي الذي أتم ثلاثيته في الدقيقة 23، وماركو سيموني الذي سجل هاتريكه في الدقيقة 24.

هاتريكات تاريخية أخرى لا تنسى

شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا عبر سنواتها العديد من الهاتريكات السريعة التي تركت بصمة في تاريخ اللعبة، أبرزها:

روبرت ليفاندوفسكي الذي يعد أحد أبرز هدافي الهاتريك في الأبطال، وحقق ثلاثية مذهلة مع بايرن ميونخ في شباك سالزبورغ خلال دقائق قليلة عام 2021.

كريستيانو رونالدو الذي عرف الهاتريك في أكثر من مناسبة، أبرزها ثلاثيته الشهيرة ضد أتلتيكو مدريد عام 2019 والتي قادت يوفنتوس لريمونتادا تاريخية.

ماركو سيموني، مهاجم ميلان السابق، الذي سجّل أحد أسرع الهاتريكات في تاريخ البطولة في الدقيقة 24 خلال تسعينيات القرن الماضي.

هذه الأرقام تعكس حجم التنافس التاريخي بين كبار هدافي اللعبة، وتؤكد أن سباق “أسرع هاتريك” لا يزال مفتوحاً أمام النجوم الجدد في السنوات المقبلة.