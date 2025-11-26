مبابي يعتلي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بهاتريك جديد أمام أولمبياكوس

رفع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رصيده التهديفي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد تألقه اللافت أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة.

واستضاف ريال مدريد فريق أولمبياكوس على ملعبه، وتمكن مبابي من قيادة الفريق الملكي للعودة سريعًا في نتيجة اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 22، ثم أضاف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، قبل أن يختتم الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 29، مانحًا الريال أفضلية واضحة في المباراة

وبهذا التألق، صعد مبابي إلى صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف، متقدمًا على أبرز المنافسين في البطولة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 حتى الآن :