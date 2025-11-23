قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رغم خيبة ليفربول.. محمد صلاح يكتب التاريخ| ايه الحكاية ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تعرض فريق الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول لخسارة ثقيلة أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 0–3 على ملعب أنفيلد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026.

وتعد هذه الهزيمة السادسة للريدز في البطولة خلال 12 جولة فقط، ما أسهم في تراجع الفريق إلى المركز الـ11 وزاد من غضب الجماهير التي بدأت تحمل المدرب الهولندي آرني سلوت مسؤولية التراجع الواضح في الأداء والنتائج.

صلاح رقم قياسي جديد رغم السقوط

وعلى الرغم من الخسارة، سجل النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا جديدا، بعدما خاض مباراته رقم 300 بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

وبات صلاح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم، بعد كل من:

جيمي كاراغر (508 مباريات)

ستيفن جيرارد (504 مباريات)

جوردان هندرسون (360 مباراة)

سامي هيبيا (318 مباراة)

ويمتلك صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، حصيلة مميزة خلال مشاركاته في البريميرليج، تشمل 190 هدفا و90 تمريرة حاسمة، ما يؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.

غضب جماهيري وتراجع مقلق

داخل نادي ليفربول، تسود حالة من الغليان بعد السقوط المفاجئ على ملعبه، إذ يرى كثيرون أن الفريق يعيش أسوأ فتراته هذا الموسم.

ليفربول ومامشيستر يونايتد

الخسارة السادسة في 12 مباراة فقط فاقمت الضغوط على آرني سلوت، الذي فشل حتى الآن في إيجاد الحلول لإنقاذ مسيرة الفريق المتذبذبة.

ليلة مفاجآت في البريميرليج

لم يكن ليفربول وحده من تلقى ضربة موجعة في الجولة 12؛ فمانشستر سيتي هو الآخر خسر أمام نيوكاسل، ما خلط أوراق المنافسة في القمة وسمح لتشيلسي بالصعود إلى المركز الثاني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، لم تتجاوز فرص ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري 7% قبل مواجهة نوتنغهام، في ظل تأخره بفارق لا يقل عن 8 نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي لم يخسر في آخر 14 مباراة.

سلوت يعترف نعيش “أسوأ لحظاتنا”

أقر آرني سلوت بأن فريقه يمر بفترة وصفها بـ"الأسوأ" هذا الموسم، بعد خسارة 6 مباريات من آخر 7.

سلوت المدير الفني لفريق ليفربول،


وقال المدرب الهولندي في تصريحات عقب اللقاء:"بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا فرصًا، لكن بعد الهدف الأول تغير كل شيء.. حاولت تعديل بعض الأمور لكنها لم تنجح."

وأضاف أن الفريق يواجه تحديا مصيريا في دوري أبطال أوروبا خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا ضرورة استعادة التوازن سريعًا قبل فوات الأوان.

محمد صلاح نوتنغهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

إم جي 5 2026

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

جيب شيروكي موديل 2026

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

أكسييد LX موديل 2026

مواصفات أكسييد LX موديل 2026

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد