رغم خيبة ليفربول.. محمد صلاح يكتب التاريخ| ايه الحكاية ؟

تعرض فريق الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول لخسارة ثقيلة أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 0–3 على ملعب أنفيلد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026.

وتعد هذه الهزيمة السادسة للريدز في البطولة خلال 12 جولة فقط، ما أسهم في تراجع الفريق إلى المركز الـ11 وزاد من غضب الجماهير التي بدأت تحمل المدرب الهولندي آرني سلوت مسؤولية التراجع الواضح في الأداء والنتائج.

صلاح رقم قياسي جديد رغم السقوط

وعلى الرغم من الخسارة، سجل النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا جديدا، بعدما خاض مباراته رقم 300 بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات صلاح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم، بعد كل من:

جيمي كاراغر (508 مباريات)

ستيفن جيرارد (504 مباريات)

جوردان هندرسون (360 مباراة)

سامي هيبيا (318 مباراة)

ويمتلك صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، حصيلة مميزة خلال مشاركاته في البريميرليج، تشمل 190 هدفا و90 تمريرة حاسمة، ما يؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.

غضب جماهيري وتراجع مقلق

داخل نادي ليفربول، تسود حالة من الغليان بعد السقوط المفاجئ على ملعبه، إذ يرى كثيرون أن الفريق يعيش أسوأ فتراته هذا الموسم.

الخسارة السادسة في 12 مباراة فقط فاقمت الضغوط على آرني سلوت، الذي فشل حتى الآن في إيجاد الحلول لإنقاذ مسيرة الفريق المتذبذبة.

ليلة مفاجآت في البريميرليج

لم يكن ليفربول وحده من تلقى ضربة موجعة في الجولة 12؛ فمانشستر سيتي هو الآخر خسر أمام نيوكاسل، ما خلط أوراق المنافسة في القمة وسمح لتشيلسي بالصعود إلى المركز الثاني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، لم تتجاوز فرص ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري 7% قبل مواجهة نوتنغهام، في ظل تأخره بفارق لا يقل عن 8 نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي لم يخسر في آخر 14 مباراة.

سلوت يعترف نعيش “أسوأ لحظاتنا”

أقر آرني سلوت بأن فريقه يمر بفترة وصفها بـ"الأسوأ" هذا الموسم، بعد خسارة 6 مباريات من آخر 7.



وقال المدرب الهولندي في تصريحات عقب اللقاء:"بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا فرصًا، لكن بعد الهدف الأول تغير كل شيء.. حاولت تعديل بعض الأمور لكنها لم تنجح."

وأضاف أن الفريق يواجه تحديا مصيريا في دوري أبطال أوروبا خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا ضرورة استعادة التوازن سريعًا قبل فوات الأوان.