قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل لقاء اليوم.. تعرف على أرقام صلاح مع ليفربول أمام نوتنجهام فورست

محمد صلاح
محمد صلاح

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح مع يواجه نوتنجهام فورست ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

أرقام محمد صلاح

و يتطلع النجم الدولى محمد صلاح، للتسجيل مرة أخرى خلال سادس مباراة يخوضها ضد نوتينجهام فورست، بعدما سبق أن سجل هدفين فى مرمى منافسه خلال اللقاءات الخمسة الماضية.

وخلال المواجهات السابقة، حقق صلاح انتصارين على نوتينجهام، الذى حقق فوزين أيضا، وفرض التعادل نفسه على مباراة وحيدة, وساهم (الفرعون المصرى) فى 6 أهداف لليفربول هذا الموسم بالدورى الإنجليزى حتى الآن، حيث أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه فى البطولة، علما بأنه أحرز 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 16 مباراة لعبها خلال الموسم الحالى بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

موقف ليفربول

يسعى اليوم فريق ليفربول لاستعادة الانتصارات من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدورى الإنجليزي بعد أن عانى ليفربول خلال الشهور الثلاثة الماضية، من موسم مضطرب امتزج بين النجاحات والإخفاقات فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ورغم تواجد ليفربول فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وابتعاده بفارق 8 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، فإن هذا الفارق من النقاط ليس مستحيلا بكل تأكيد، ولكن فى ظل مستوى الفريق الحالي، من المرجح أن يتسع الفارق أكثر من أن يتقلص.

ويأمل ليفربول فى الخروج بنتائج إيجابية خلال مبارياته المقبلة فى البطولة، التى يخوضها حتى نهاية عام 2025، فبعد مباراته أمام نوتنجهام، سوف يلتقى وستهام يونايتد، وسندرلاند، وليدز يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، ووولفرهامبتون، قبل أن يلعب مرة أخرى مع ليدز فى الأول من يناير المقبل.

ويدرك لاعبو ليفربول أنه يتعين على الفريق عدم التفريط فى أى نقطة، خاصة فى اللقاءات الستة المقبلة بالمسابقة، حتى لا تتلاشى آمالهم فى التتويج باللقب فى موسمين متتاليين لأول مرة منذ عام 1984.

ومن المقرر أن يعود أليسون بيكر، لحراسة عرين ليفربول مجددا، بعدما غاب عن آخر 6 مباريات بسبب إصابته فى أوتار الركبة، حيث يبدو مستعدا للعودة فى مباراة فورست، ليحل محل جيورجى مامارداشفيلي.

محمد صلاح نوتنجهام فورست ليفربول الدوري الانجليزي بطولة الدورى الإنجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد