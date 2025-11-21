محمد صلاح يبحث عن أرقام تاريخية جديدة مع ليفربول قبل مواجهة نوتنجهام فورست

يدخل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، مواجهة نوتنجهام فورست غدًا السبت على ملعب "أنفيلد"، بطموحات كبيرة لتحقيق عدة أرقام قياسية جديدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

صلاح يقترب من رقم تاريخي مع ليفربول



يتطلع محمد صلاح لتسجيل ظهوره الـ300 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا الرقم بعد جيمي كاراجر، ستيفن جيرارد، جوردان هندرسون، وسامي هيبيا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال، و4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يضم النجم المصري عمر مرموش.



يمتلك محمد صلاح 190 هدفًا في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول وتشيلسي، ويطمح لزيارة شباك نوتنجهام فورست للاقتراب من حاجز الـ200 هدف.



وفي حال وصوله إلى هذا الرقم، سيصبح أول لاعب غير بريطاني في التاريخ يصل إلى 200 هدف في "البريميرليج"، ورابع لاعب إجمالًا بعد آلان شيرار، هاري كين، وواين روني.

مطاردة رقم تييري هنري في أنفيلد



ينافس صلاح أيضًا على لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.



ويأتي المصري في المركز الثاني بـ107 أهداف على ملعب "أنفيلد"، خلف تييري هنري الذي سجل 114 هدفًا في "هايبري". ويسعى لتقليص الفارق في مواجهة الغد.

تحطيم أرقام المساهمات التهديفية



كذلك يستهدف صلاح الانفراد بالرقم التاريخي الخاص بأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي، وهو رقم مسجل باسم واين روني مع مانشستر يونايتد.

كما يلاحق رقم فرانك لامبارد كثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ المسابقة، حيث يمتلك صلاح إجمالي 279 مساهمة تهديفية، مقابل 324 لشيرار و311 لروني.

وبذلك تبدو مواجهة نوتنجهام فورست فرصة ذهبية أمام "الملك المصري" لإعادة كتابة التاريخ مرة أخرى في البريميرليج.