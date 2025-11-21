والعة معاك.. ناقد رياضي يوجه رسالة لـ زيزو

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة للاعب أحمد مصطفي زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الدردير :" هتلعب دوري أبطال أفريقيا ووالعة معاك 😂".

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموقف النهائي لأحمد مصطفي زيزو جناح الفريق من خوض مواجهة شبيبة القبائل المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويخضع أحمد مصطفي زيزو لفحص طبي غدا علي هامش مران الفريق بعد تعرضه للإصاية في معسكر المنتتخب الوطني خلال معسكر بطولة كأس العين الدولية .

وشارك في تدريبات الأهلي كل من ياسين مرعي والمغربي اشرف داري بعد تعافيهما الكامل من الاصابات التي لحقت بهما وأببعدتهما عن المشاركة الفترة الماضية، وبات الثنائي برفقة إمام عاشور جاهزين تماماً للمشاركة في المباريات حسب وجهة نظر الجهاز الفني الدنماركي ييس توروب.