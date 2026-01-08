وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أدلى بتصريحات أولية تناولت التطورات الأخيرة داخل سوريا، مع تركيز خاص على أوضاع الأقليات في عدد من المناطق، وعلى رأسها مدينة حلب.

تحذير من هجمات على الأكراد في حلب

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة القاهرة الإخبارية، أن ساعر أعاد صياغة تصريحاته السابقة بشأن الأقليات السورية، مؤكدًا أن الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأكراد في مدينة حلب «خطيرة ومقلقة». وأضاف أن هناك ما وصفه بـ«دين أخلاقي» على المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة ونجاح.

انتقادات للقمع وتحذير من صمت المجتمع الدولي

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن ما وصفه بالقمع المنهجي والدموي لمختلف الأقليات في سوريا يتناقض مع الوعود المتعلقة بإقامة «سوريا جديدة»، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي قد يؤدي إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري خلال الفترة المقبلة.

موقف تل أبيب من النظام السوري

ولفتت المراسلة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل غير مهتمة بعقد اتفاق مباشر مع النظام السوري، وتسعى في الوقت نفسه إلى تفادي أي صدام محتمل عبر مسار المفاوضات، من خلال وفود إسرائيلية يتم إرسالها إلى باريس. وأشارت هذه المصادر إلى أن التطورات الميدانية في سوريا تُستخدم من قبل تل أبيب كـ«ذريعة» لتأجيل أي اتفاقيات جديدة.

توسع الحديث الإسرائيلي عن حماية الأقليات

وأضافت دانا أبو شمسية أن الخطاب الإسرائيلي حول حماية الأقليات لم يعد مقتصرًا على الدروز كما كان في السابق، بل امتد ليشمل الأقليات الكردية، في ظل مخاوف متزايدة من عدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، خاصة مع سيطرة الحكومة السورية على نحو 60% فقط من مساحة البلاد، ما يعزز القلق الإسرائيلي من احتمالات انفلات الأوضاع الأمنية