أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
توك شو

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك

منار عبد العظيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أدلى بتصريحات أولية تناولت التطورات الأخيرة داخل سوريا، مع تركيز خاص على أوضاع الأقليات في عدد من المناطق، وعلى رأسها مدينة حلب.

تحذير من هجمات على الأكراد في حلب

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة القاهرة الإخبارية، أن ساعر أعاد صياغة تصريحاته السابقة بشأن الأقليات السورية، مؤكدًا أن الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأكراد في مدينة حلب «خطيرة ومقلقة». وأضاف أن هناك ما وصفه بـ«دين أخلاقي» على المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة ونجاح.

انتقادات للقمع وتحذير من صمت المجتمع الدولي

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن ما وصفه بالقمع المنهجي والدموي لمختلف الأقليات في سوريا يتناقض مع الوعود المتعلقة بإقامة «سوريا جديدة»، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي قد يؤدي إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري خلال الفترة المقبلة.

موقف تل أبيب من النظام السوري

ولفتت المراسلة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل غير مهتمة بعقد اتفاق مباشر مع النظام السوري، وتسعى في الوقت نفسه إلى تفادي أي صدام محتمل عبر مسار المفاوضات، من خلال وفود إسرائيلية يتم إرسالها إلى باريس. وأشارت هذه المصادر إلى أن التطورات الميدانية في سوريا تُستخدم من قبل تل أبيب كـ«ذريعة» لتأجيل أي اتفاقيات جديدة.

توسع الحديث الإسرائيلي عن حماية الأقليات

وأضافت دانا أبو شمسية أن الخطاب الإسرائيلي حول حماية الأقليات لم يعد مقتصرًا على الدروز كما كان في السابق، بل امتد ليشمل الأقليات الكردية، في ظل مخاوف متزايدة من عدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، خاصة مع سيطرة الحكومة السورية على نحو 60% فقط من مساحة البلاد، ما يعزز القلق الإسرائيلي من احتمالات انفلات الأوضاع الأمنية

القدس المحتلة قناة القاهرة الإخبارية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

