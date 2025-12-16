محافظة القدس: اقتحام نتنياهو ساحة حائط البراق بالقدس المحتلة خطوة استفزازية جديدة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت محافظة القدس أن اقتحام نتنياهو ساحة حائط البراق بالقدس المحتلة تزامنا مع عيد الأنوار اليهودي خطوة استفزازية جديدة.







وأوضحت أن 210 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، الثلاثاء، وأدوا طقوسا دينية بحماية شرطة الاحتلال.



ونقلت قناة “24” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي توم برّاك توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا، بعد أن أصبح كل من الطرفين يفهم المطلوب منه.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد توصلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سوريا ضد التهديدات، وكذلك بشأن مواصلة المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.



