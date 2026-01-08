قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة

جنى طالبة التجمع
جنى طالبة التجمع
رامي المهدي

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهمة بدهس  جنى طالبة التجمع في القاهرة الجديدة سنة.

وقال محامي المتهمة أمام محكمة الجنح أن موكلته لم تتجاوز السرعة أثناء ارتكاب الحادث.

بينما طالب عبد العزيز عز الدين، محامي جنى طالبة التجمع، توقيع أقصى عقوبة، كما طالب بالادعاء المدني 101، مع الانضمام إلى النيابة العامة فيما قررته بمواد الاتهام.
 

وفي تصريحات سابقة، قال المحامي عبد العزيز عز الدين، محامي جنى طالبة التجمغ، أنه سوف يتقدم بطلب لتعديل القيد والوصف في واقعة وفاة موكلته طالبة التجمع.


 

وأوضح محامي طالبة التجمع، أن الواقعة تم إحالتها  إلى محكمة الجنح، وسوف نحاول تعديل القيد والوصف لإعادة التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات.


 

قررت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة 25 ديسمبر للمحاكمة.


 

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما نشره موقع صدى البلد عن حادث دهس طالبة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.


 

القصة الكاملة لـ دهس الطالبة جنى أمام مدرستها والتحريات تكشف مفاجأة

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الحادث قتل خطأ، ولا علاقة بأي خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهمة.


 

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه في أثناء خروج الطالبة من المدرسة وعبورها الطريق؛ اصطدمت بها السيدة فجأة، مما نتج عنه إصابتها، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.


 

فيما تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات للوقوف على مدى سرعة السيارة وقت الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ بعدما استمعت لأقوال زميلة الطالبة جنى، والمتهمة، واللتان جاءت أقوالهما مؤكدة عدم وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها.


 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أنه في أثناء سير المتهمة بسيارتها على الطريق بالقرب من المدرسة؛ عبرت الفتاة الطريق أمامها، مما نتج عنه اصطدامها بها من الجهة اليسرى للسيارة، وسقوطها على الأرض، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

