دوناروما يفتح ملفات الرحيل المؤلم عن باريس سان جيرمان

دوناروما
دوناروما
إسلام مقلد

كشف جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا، عن كمّ الخذلان الذي شعر به بعد رحيله المفاجئ عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وانتقاله في اليوم الأخير من سوق الانتقالات إلى بطل إنجلترا. 

ورغم ارتباط اسمه في السنوات الأخيرة بمشروع باريس الطموح، فإن النهاية جاءت أسرع مما توقع، وأقسى مما تخيل.

باريس سان جيرمان يعرض دوناروما للبيع

بدأت القصة حين عرض باريس سان جيرمان دوناروما للبيع بصورة غير متوقعة، رغم أنه قبل أشهر قليلة فقط كان أحد أبطال الإنجاز التاريخي للفريق بحصد أول لقب لدوري أبطال أوروبا، بعد أن قدم سلسلة من التصديات الحاسمة في الأدوار النهائية للبطولة. لكن وصول الحارس لوكاس شوفالييه من ليل غيّر الحسابات داخل الإدارة الباريسية، ليجد الحارس الإيطالي نفسه خارج المشروع دون مقدمات.

تصريحات دوناروما

دوناروما تحدث من ملعب تدريب مانشستر سيتي في حواره مع قناة سكاي إيطاليا قائلاً: "ليس من السهل أبداً أن تغادر نادياً مثل باريس سان جيرمان. بعد ما حدث، شعرت بالسوء فعلاً".

وأوضح أن الأسلوب الذي جاء من أجله إلى باريس تغيّر في الأشهر الأخيرة، وهو ما جعله يشعر بصدمة حقيقية بعد موسم صنع فيه التاريخ للنادي.

وأضاف: "لقد خاب ظني من طريقة إدارة الموقف… كان الأمر مؤلمًا ولا يمكن شرحه، ولكن عليك أن تتقبله وتمضي قدماً".

شكر باريس سان جيرمان

وقال دوناروما: "سأظل أشكر باريس سان جيرمان وجماهيره. لقد منحوني وطناً ثانياً، وسأعود دائماً إلى باريس لأنها كانت جزءاً أساسياً من حياتي".

دور هالاند في انتقال دوناروما لمانشستر سيتي

وكشف الحارس الإيطالي عن دور مفاجئ لعبه النجم النرويجي إيرلينج هالاند في انتقاله إلى مانشستر سيتي، مؤكداً أن مهاجم السيتيزنز ضغط بقوة لإتمام الصفقة في يومها الأخير. 

وقال: "هالاند شخص رائع وكتب لي وقال إنه يريدني هنا. لقد دفع بقوة من أجل مجيئي، وأنا ممتن له بشدة. إنه صديق عظيم، والأفضل أن تلعب بجواره لأنه من الصعب جداً أن تواجهه إنه كائن فضائي".

كما أثنى دوناروما على الدعم الكبير الذي وجده فور وصوله إلى غرفة ملابس السيتي، مؤكداً أن التكيف السريع مع الدوري الإنجليزي لم يكن ليحدث لولا مساندة زملائه: "في أول حصة تدريبية شعرت كأنني هنا منذ عامين، والدوري الإنجليزي مختلف، أكثر سرعة وندية، وكان عليّ التأقلم فوراً".

شباك نظيفة

ورغم بدايته القوية وحفاظه على شباكه نظيفة في ست مباريات من أصل 12، إلا أنه اعترف وهو يضحك بأنه كان يتمنى أكثر: "أنا غاضب قليلاً، وكنت أستطيع أن أخرج بشباك نظيفة في مباريات إضافية".

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، خلف آرسنال المتصدر بفارق أربع نقاط، بعد أن سجل الفريق 23 هدفاً واستقبل 8 فقط.

ويعود السيتي غداً لاستئناف منافساته بعد فترة التوقف الدولي، حين يحلّ ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في مباراة قوية بالبريميرليج يوم السبت 22 نوفمبر، قبل أن يستقبل باير ليفركوزن الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. 

ثم يدخل الفريق سلسلة مباريات مزدحمة تشمل استقبال ليدز يونايتد يوم 29 نوفمبر، ثم مواجهة فولهام خارج الديار يوم 2 ديسمبر، يليها استقبال سندرلاند يوم 6 ديسمبر، قبل الموقعة المنتظرة أمام ريال مدريد في العاشر من الشهر نفسه على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري الأبطال.

