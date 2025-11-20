عمر مرموش يتصدر قائمة مانشستر سيتي المشاركة في كأس العالم 2026

تصدر عمر مرموش، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف مانشستر سيتي، قائمة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم في كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وذكرت صحيفة "مانشستر ورلد" الإنجليزية أن مانشستر سيتي سيكون من أكثر الأندية تمثيلًا في البطولة، حيث من المنتظر أن يشارك 19 لاعبًا من صفوفه، بينما ما تزال الشكوك تحيط بمشاركة الحارس الإيطالي دوناروما، نظرًا لاضطرار منتخب بلاده لخوض الملحق الأوروبي من أجل التأهل.

قائمة لاعبي مانشستر سيتي المتوقع ظهورهم في مونديال 2026:

آيت نوري (الجزائر)، دوكو (بلجيكا)، جفارديول (كرواتيا)، كوفاسيتش (كرواتيا)، عمر مرموش (مصر)، ترافورد (إنجلترا)، ستونز (إنجلترا)، أورايلي (إنجلترا)، فودين (إنجلترا)، ريان شرقي (فرنسا)، آكي (هولندا)، تيجاني رايندرز (هولندا)، بوب (النرويج)، هالاند (النرويج)، نونيز (البرتغال)، دياز (البرتغال)، سيلفا (البرتغال)، عبد القادر خوسانوف (أوزبكستان)، رودري (إسبانيا).