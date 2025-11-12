مانشستر سيتي يحدد موقفه من نجم ريال مدريد

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، متابعة موقف اللاعب البرازيلي رودريجو جوس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن الاستمرار مع الميرنجى أو الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “إكس” أن رودريجو جوس لايزال الخيار الأول للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لتدعيم خط هجوم الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن اللاعب البرازيلي منفتح على فكرة الإنتقال إلى السيتى في ظل خروجه من حسابات المدرب الإسباني تشابى الونسو المدير الفني للميرنجى.

وختم إلى أنه بخلاف مانشستر سيتي فإن رودريجو يحظى باهتمام ناديى تشيلسى وليفربول الانجليزيين، لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.