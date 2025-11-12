العلاقات متوترة.. لابورتا يكشف سبب أزمة برشلونة مع ريال مدريد

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سبب تدهور العلاقات مع الغريم التقليدي ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “العلاقات مع ريال مدريد ليست جيدة لأنهم ظهروا في قضية نيجريرا، وقدموا أدلة غير ذات صلة وغير قاطعة، لا بد أن فتح القضية يهمهم، لا يعجبنا هذا، والوضع متوتر”.

وأضاف: "نحن خصمان أبديان، ونتعامل مع الأمر باحترام، لم أرغب في الخوض في مسألة مباراة الفريق ضد فياريال في مباراة.، لقد رأينا معارضة من رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية وأندية أخرى منذ البداية، لا أعتقد أن البطولة ستتأثر".

وتتعلق قضية نيجريرا بقيام نادي برشلونة، خلال فترات رئاسية سابقة، بتحويل أموال لمسئولين بارزين سابقين في لجنة الحكام بالدوري الإسباني، وعلى رأسهم إنريكيز نيجريرا، مقابل ما قيل إنها "خدمات استشارية" متصلة بمجال التحكيم.

يذكر أن القضية قد أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، لارتباطها بواحد من أنجح الأندية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى تأثير "الخدمات الاستشارية" التي قدمها نيجريرا ومسئولون آخرون على نتائج مباريات الليجا خلال السنوات الماضية.