قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العلاقات متوترة.. لابورتا يكشف سبب أزمة برشلونة مع ريال مدريد

خوان لابورتا
خوان لابورتا

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سبب تدهور العلاقات مع الغريم التقليدي ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “العلاقات مع ريال مدريد ليست جيدة لأنهم ظهروا في قضية نيجريرا، وقدموا أدلة غير ذات صلة وغير قاطعة، لا بد أن فتح القضية يهمهم، لا يعجبنا هذا، والوضع متوتر”.

وأضاف: "نحن خصمان أبديان، ونتعامل مع الأمر باحترام، لم أرغب في الخوض في مسألة مباراة الفريق ضد فياريال في مباراة.، لقد رأينا معارضة من رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية وأندية أخرى منذ البداية، لا أعتقد أن البطولة ستتأثر".

وتتعلق قضية نيجريرا بقيام نادي برشلونة، خلال فترات رئاسية سابقة، بتحويل أموال لمسئولين بارزين سابقين في لجنة الحكام بالدوري الإسباني، وعلى رأسهم إنريكيز نيجريرا، مقابل ما قيل إنها "خدمات استشارية" متصلة بمجال التحكيم.

يذكر أن القضية قد أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عنها، لارتباطها بواحد من أنجح الأندية في العالم، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى تأثير "الخدمات الاستشارية" التي قدمها نيجريرا ومسئولون آخرون على نتائج مباريات الليجا خلال السنوات الماضية.

لابورتا برشلونة ريال مدريد قضية نيجريرا الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

مبابي

تعليق قوي من مبابي عن ذكرى هجمات باريس قبل مواجهة أوكرانيا

جيت كون دو

الإسماعيلية تستضيف كأس العالم للجيت كون دو.. عبداللطيف: بطولة استثنائية

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

وزير الشباب يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد