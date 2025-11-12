الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: نادي معاك فلوس و غني عندك مجلس مستقر و عندك جماهير و عندك اعلام و قناة و عندك لجان و الحكام بتعملك حساب و المسئول مقدرك كويس هتجيب بطولات.

على الجانب الآخر استقر مسؤولو نادي الزمالك على مخاطبة رابطة الأندية لطلب تأجيل مباراة سموحة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا ستكون شاقة قبل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على إستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.