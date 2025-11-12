الغندور: أمم أفريقيا سر استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن جون إدوارد المدير الرياضي ، ومجلس إدارة نادي الزمالك، استقروا على بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور ، خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الفترة المقبلة تشهد ثلاث مواجهات زيسكو الزامبي في الكونفدرالية، ثم سموحة في الدوري ، وأخيرا كايزر تشيفز في الكونفدرالية

نتائج الثلاث مباريات سوف تحسم بشكل كبير مصير المدرب من البقاء أو الرحيل عن قيادة الفريق.

واختتم الغندور، أنه بعد الثلاث مباريات سيكون هناك توقف طويل بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي حال الحاجة للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد سيتم التعاقد معه في هذا الوقت وسيكون أمامه مساحة طويلة لتجهيز الفريق.