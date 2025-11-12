قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش بملابس خليعة.. مواجهة تيك توكر بولاق بفيديوهاتها أمام النيابة
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
رياضة

ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة

زيزو
زيزو

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج “أوضة اللبس”، إن ما فعله أحمد سيد “زيزو” تجاه هشام نصر، عضو مجلس إدارة الزمالك، تصرف غير مقبول، مشددًا على أن الاحترام بين الأجيال من أهم قيم الرياضة.
وأضاف ميدو: “زيزو لا يستطيع أن يفعل معي مثلما فعل مع هشام نصر، سيكون لي رد فعل قوي، ولا أقبل تصرف أي لاعب بعدم المصافحة، فهذه أصول يجب أن نحافظ عليها.”
وأوضح ميدو أن خالد مرتجي، نائب رئيس الأهلي، تورط في الموقف دون داعٍ، قائلاً: “مرتجي أكبر من الدخول في قصص من هذا النوع، وكان عليه ألا يتدخل.”
وأشار ميدو إلى أن السلام والتواضع يجب أن يكونا من شيم المنتصرين، مضيفًا: “زيزو بعد عشر سنوات سيشعر بالندم على هذا التصرف، مثلما ندمت أنا على موقفي مع الكابتن حسن شحاتة.”
وختم حديثه قائلاً: “كان على زيزو أن يصافح هشام نصر، لأنه يمثل نادي الزمالك، ولأنه رجل أكبر منه سنًا واحترامه واجب.”

وأكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن تصرف زيزو لاعب فريق الأهلي بعدم مصافحته في نهائي السوبر المصري غير منضبط ويستوجب عقابه.

وتحدث هشام نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عن واقعة التتويج في نهائي السوبر المصري وعدم مصافحة زيزو لاعب الاهلي له قائلاً:"الأعراف الدولية لها بروتوكول واضح في مراسم تسليم الجوائز، وإذا لم يتم احترام البروتوكول فهل اتحاد الكرة عنده لائحة تُعاقب مثل هذه تصرفات الصغار؟”

وأضاف؛لو إحنا ملتزمناش بالبروتوكول حد بينبّهنا إن دا غلط، طب ليه لما الطرف التاني يخالف مافيش إجراء؟ ولا إحنا لازم نأخذ حقنا بإيدينا؟”.

وطالب نائب رئيس الزمالك بضرورة أن يتم تحويل أحمد سيد زيزو للجنة الانضباط بدون انتظار شكوى من نادي الزمالك، مضيفًا:أنا ما مددتش إيدي أسلم عليه لأنه كان طالع شكله مش مظبوط، رغم إني كنت ناوي أسلم، وسلمت على كل اللاعبين”.

ووجه نصر اللوم لصديقه خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قائلًا:اللوم على خالد مرتجي، قولتله تصرف اللاعب مش منضبط، بدل ما يوجهله اللوم وقالي عندك حق”.

أحمد حسام ميدو ميدو زيزو هشام نصر الزمالك الأهلي خالد مرتجي

