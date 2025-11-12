ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج “أوضة اللبس”، إن ما فعله أحمد سيد “زيزو” تجاه هشام نصر، عضو مجلس إدارة الزمالك، تصرف غير مقبول، مشددًا على أن الاحترام بين الأجيال من أهم قيم الرياضة.

وأضاف ميدو: “زيزو لا يستطيع أن يفعل معي مثلما فعل مع هشام نصر، سيكون لي رد فعل قوي، ولا أقبل تصرف أي لاعب بعدم المصافحة، فهذه أصول يجب أن نحافظ عليها.”

وأوضح ميدو أن خالد مرتجي، نائب رئيس الأهلي، تورط في الموقف دون داعٍ، قائلاً: “مرتجي أكبر من الدخول في قصص من هذا النوع، وكان عليه ألا يتدخل.”

وأشار ميدو إلى أن السلام والتواضع يجب أن يكونا من شيم المنتصرين، مضيفًا: “زيزو بعد عشر سنوات سيشعر بالندم على هذا التصرف، مثلما ندمت أنا على موقفي مع الكابتن حسن شحاتة.”

وختم حديثه قائلاً: “كان على زيزو أن يصافح هشام نصر، لأنه يمثل نادي الزمالك، ولأنه رجل أكبر منه سنًا واحترامه واجب.”

وأكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن تصرف زيزو لاعب فريق الأهلي بعدم مصافحته في نهائي السوبر المصري غير منضبط ويستوجب عقابه.

وتحدث هشام نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عن واقعة التتويج في نهائي السوبر المصري وعدم مصافحة زيزو لاعب الاهلي له قائلاً:"الأعراف الدولية لها بروتوكول واضح في مراسم تسليم الجوائز، وإذا لم يتم احترام البروتوكول فهل اتحاد الكرة عنده لائحة تُعاقب مثل هذه تصرفات الصغار؟”

وأضاف؛لو إحنا ملتزمناش بالبروتوكول حد بينبّهنا إن دا غلط، طب ليه لما الطرف التاني يخالف مافيش إجراء؟ ولا إحنا لازم نأخذ حقنا بإيدينا؟”.

وطالب نائب رئيس الزمالك بضرورة أن يتم تحويل أحمد سيد زيزو للجنة الانضباط بدون انتظار شكوى من نادي الزمالك، مضيفًا:أنا ما مددتش إيدي أسلم عليه لأنه كان طالع شكله مش مظبوط، رغم إني كنت ناوي أسلم، وسلمت على كل اللاعبين”.

ووجه نصر اللوم لصديقه خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قائلًا:اللوم على خالد مرتجي، قولتله تصرف اللاعب مش منضبط، بدل ما يوجهله اللوم وقالي عندك حق”.