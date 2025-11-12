قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟

سارة عبد الله

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت، على المقارنات بين أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، وخوان بيزيرا لاعب الزمالك.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "للأسف فيه محللين بيطلعوا يقولوا ان خوان بيزيرا أحسن من زيزو مش عارف على أساس إيه .. الحاجة الوحيدة اللي بيتفوق فيها بيزيرا هي البطاقات الصفراء".

وأرسلت إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي.

يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.


واستندت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد زيزو على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يستند إليها نادي الزمالك في شكواه ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسوؤلين أو عناصر اللعبة.

وطالبت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة.

