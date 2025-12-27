محمد معيط: تحويلات المصريين بالخارج 40 مليار دولار .. و 45 مليار دولار حجم الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن مصر مرت بأزمة اقتصادية قاسية وشديدة للغاية شعر بها المواطن المصري .

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأزمة الاقتصادية التي حدثت في مصر بدأت بسبب جائحة كورونا والموجات التضخمية العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا وأخرها حرب غزة ".

وتابع محمد معيط :" كان من الضروري العمل على عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من جديد وهذا ما عكفت الدولة على فعله ونشهد حاليا زيادة حجم المستثمرين وزيادة تحويلات المصريين في الخارج ".

وتابع محمد معيط :" تحويلات المصريين بالخارج أصبحت 40 مليار دولار و 45 مليار دولار صادرات للخارج ".

وأكمل محمد معيط :" برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق للإصلاح الاقتصادي وصحح أوضاع اقتصادية كثيرة ".