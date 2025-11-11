هالاند يخطف جائزة جديدة من عمر مرموش

أعلن نادي مانشستر سيتي، فوز إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بجائزة هدف الشهر في النادي.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، حصل هالاند على جائزة هدف شهر أكتوبر بهدفه أمام في برينتفورد.

وكان هذا أيضًا الهدف الخامس لهالاند في ذلك الأسبوع، بعد أن سجل هدفين في الفوز 5-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفين آخرين في التعادل 2-2 مع موناكو في دوري أبطال أوروبا.

هالاند يتفوق على مرموش

يذكر أن النجم المصري عمر مرموش نافس على جائزة هدف الشهر في مانشستر سيتي بهدفه في مرمى سوانزي سيتي، في كأس كاراباو.

وعاد مرموش للمشاركة الأساسية مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب عدة أسابيع.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب.