قائد الجيش السويسري يفجر مفاجأة عن عدم قدرة بلاده على حماية نفسها

أعلن قائد الجيش السويسري توماس زوسلي أن سويسرا غير قادرة على حماية نفسها من هجوم واسع النطاق، معتبرا أن هناك "مخاطر" تمثلها روسيا، على حد قوله، بحسب وسائل إعلام روسية.





وقال زوسلي في حديث لصحيفة NZZ السويسرية، نشر يوم السبت، إن سويسرا مستعدة لصد هجمات من "جهات غير مرتبطة بالدولة" على البنية التحتية الحيوية والهدمات السيبرانية.

وتابع: "وما نعجزه هو حماية أنفسنا من التهديدات عن بعد أو هجوم واسع النطاق على بلادنا".

وأضاف: "هذا عبء أن نعرف أن في حال وقوع أي طارئ سيكون ثلث فقط من جنودنا مجهزين بالكامل".



وأشار زوسلي إى أن مواقف الدولة تجاه الجيش لم تتغير رغم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن سبب ذلك هو أن سويسرا تقع بعيدا عن النزاع وتفتقر إلى خبرة الحروب.





واعتبر أنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن الحياد يضمن الحماية من الهجمات، مشيرا إلى أن "هناك عدة دول محايدة كانت غير مسلحة، ولكن تم جرها في الحرب".