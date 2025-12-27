قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عدوان دولة.. مقديشيو تطالب إسرائيل بسحب اعترافها بـ أرض الصومال

أ ش أ

طالبت الصومال، اليوم إسرائيل بالتراجع عن اعترافها بمنطقة "أرض الصومال"، منددة بهذه الخطوة باعتبارها "عدوانًا لن يُتسامح معه أبدًا".
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الصومالي علي عمر، إن الحكومة ستسلك جميع السبل الدبلوماسية المتاحة للتصدي لما وصفته بـ"عدوان دولة" وتدخل إسرائيلي في الشئون الداخلية للبلاد.. حسبما أفادت إذاعة "هورسيد" الصومالية. 


وأضاف عمر: "لن يكون هذا مقبولا أو متسامحا معه أبدا من قبل حكومتنا وشعبنا المتحدين في الدفاع عن وحدة أراضينا... تنصح حكومتنا بشدة حكومة إسرائيل بالتراجع عن أعمالها المثيرة للفتنة والالتزام بالقانون الدولي".


وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي هي التي تدفع التدخل الأجنبي والاهتمام به.

 وقال إن :"إن أهمية هذه المنطقة ليست جديدة، فهي ما تزال مهمة للتجارة الدولية اليوم".


جاءت التصريحات الصومالية، بعد يوم واحد من اعتراف إسرائيل رسميا بـ"أرض الصومال"، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعترف بها، مما أثار استنكارا واسعا في الدول الإفريقية والعربية، وأثار مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة جزءا من خطة إسرائيلية مزعومة لتهجير الفلسطينيين قسرا، بحسب ما ذكرته الإذاعة الصومالية.


وفي سياق متصل، بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مشاورات مع قادة المعارضة وشخصيات وطنية سابقة في أعقاب قرار إسرائيل المعلن بالاعتراف بـ"أرض الصومال"، وهي خطوة تعتبرها الحكومة الصومالية انتهاكا لسيادتها.


ووفقا لمصادر داخل الحكومة الفيدرالية، يعتزم الرئيس حسن شيخ محمود عقد اجتماع موسع لأحزاب المعارضة والجهات السياسية الفاعلة لصياغة رد وطني موحد، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات قادة صوماليين سابقين، وسياسيين معارضين، وأعضاء في الولايات الفيدرالية التي سبق أن اختلفت مع سياسات الرئيس.. حسبما ذكرت إذاعة "هورسيد". 
ومن المتوقع أن يصدر أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي بيانا مشتركا يتناول الوضع السياسي وقرار إسرائيل.

الصومال إسرائيل أرض الصومال اعتراف إسرائيل رسميا بـأرض الصومال لدول الإفريقية والعربية

