خياله كان أوسع من هذا العالم.. يسري نصرالله ينعى داود عبدالسيد

نعى المخرج يسري نصرالله، المخرج داود عبد السيد الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وكتب يسر الله عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خياله كان أوسع من هذا العالم. وأفلامه احتضنت العالم.. أحبت أفلامه الناس فأحبه الناس وأحبوا خياله. مع السلامة يا داود”.

ورحل المخرج داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الأثنين المقبل فى قاعة يوسف النجار.