للمرة الثانية .. سرقة منزل رحيم ستيرلينج في وجوده

تعرض منزل المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب نادي تشيلسي مرة لحادثة سرقة، وهي الثانية له في ثلاث سنوات فقط.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن السرقة وقعت حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، قبل ساعة واحدة فقط من مواجهة تشيلسي مع وولفرهامبتون في ستامفورد بريدج، ولم يحضر ستيرلينج المباراة، لأنه ليس ضمن خطط المدرب إنزو ماريسكا في الوقت الحالي.

وأضافت أن جميع من كانوا في المنزل سالمين، وفرّ اللصوص دون الاستيلاء على أشياء باهظة الثمن بعد أن فوجئوا بوجود ستيرلينج داخل المنزل، وقد قُدّم رسمي لدى السلطات المحلية.

وكان منزل رحيم ستيرلينج السابق تعرض للسرقة خلال مونديال 2022.

وفي أعقاب تلك الحادثة، نُصح لاعبو كرة القدم المحترفين في شمال غرب إنجلترا بتعيين مقاتلين سابقين في فنون القتال المختلطة كأفراد أمن خاصين.