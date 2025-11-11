إدريس يهنئ بعثة مصر بتحقيق 27 ميدالية بمشاركة رمزية فى دورة التضامن

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، التهنئة إلى أبطال مصر والبعثة المصرية بعد تحقيق 27 ميدالية متنوعة حتى الآن، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأعرب إدريس عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر، موجها التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة، وكذلك إلى الأجهزة الفنية والإدارية، بعد نجاح البعثة المصرية في حصد 27 ميدالية متنوعة حتى الآن.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة رمزية تضم 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 اتحادا رياضيا، من بينهم لاعبتان من اللجنة البارالمبية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

واحتلت البعثة المصرية المركز الثاني حتى الآن برصيد 10 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و11 برونزية.. وبذلك تتصدر مصر قائمة الدول العربية فى جدول ترتيب الدول المتنافسة وأقرب دولة عربية لها هى البحرين وتحتل المركز التاسع برصيد 6 ميداليات متنوعة.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب كل من، الملاكم أمير الكيلاني، ومنتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات الذي يضم «يسرى أشرف، هند فتحي، مروة الهضيبي»، إلى جانب 3 ذهبيات للرباع عبدالرحمن يونس، وذهبية الجودو التي فاز بها عمر الرملي في وزن 100 كجم بعد تفوقه على بطل أولمبياد باريس 2024.

كما أحرزت الرباعة سارة سمير ذهبيتين في الكلين والنتر، بالإضافة إلى ذهبية المجموع، فيما حققت البطلة رحمة أحمد ثلاث ميداليات بواقع ذهبية الخطف بعد رفع 116 كجم، وذهبية المجموع بمجموع 243 كجم.

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب السباح عبدالرحمن سامح في منافسات 100م ظهر، والسباحة فريدة عثمان (فضيتا 50م فراشة و50م حرة)، والرباعة سارة سمير (فضية الخطف)، والرباع كريم كحلة في وزن 94 كجم، إضافة إلى عبدالرحمن سامح الذي حصد فضية أخرى في سباق 50م حرة.

وفي منافسات البرونز، حصد الملاكم أحمد هيكل ميدالية برونزية، وكذلك السباح عبدالرحمن سامح في سباق 50م فراشة، و3 ميداليات برونزية للاعبة رفع الأثقال نورا عصام، وميدالية لـ تسنيم تامر في الجودو، إضافة إلى برونزيتين في رفع الأثقال للاعب السيد علي عطية، وبرونزية الجودو للاعب يسري سامي، وبرونزية أخرى لـ كريم كحلة في وزن 94 كجم، فضلاً عن برونزية رحمة أحمد في منافسات الكلين والنتر بعد رفع 127 كجم.

وتشارك مصر في الدورة بعدد من الألعاب تشمل، السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، الجودو، تنس الطاولة، التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الووشو كونغ فو، والألعاب البارالمبية (ألعاب القوى ورفع الأثقال)، وذلك من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات بمشاركة 57 دولة إسلامية.