قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إدريس يهنئ بعثة مصر بتحقيق 27 ميدالية بمشاركة رمزية فى دورة التضامن

مشاركة مصر في دورة التضامن
مشاركة مصر في دورة التضامن
حمزة شعيب

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، التهنئة إلى أبطال مصر والبعثة المصرية بعد تحقيق 27 ميدالية متنوعة حتى الآن، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأعرب إدريس عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر، موجها التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة، وكذلك إلى الأجهزة الفنية والإدارية، بعد نجاح البعثة المصرية في حصد 27 ميدالية متنوعة حتى الآن.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة رمزية تضم 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 اتحادا رياضيا، من بينهم لاعبتان من اللجنة البارالمبية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

واحتلت البعثة المصرية المركز الثاني حتى الآن برصيد 10 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و11 برونزية.. وبذلك تتصدر مصر قائمة الدول العربية فى جدول  ترتيب الدول المتنافسة وأقرب دولة عربية لها هى البحرين وتحتل المركز التاسع برصيد 6 ميداليات متنوعة.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب كل من، الملاكم أمير الكيلاني، ومنتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات الذي يضم «يسرى أشرف، هند فتحي، مروة الهضيبي»، إلى جانب 3 ذهبيات للرباع عبدالرحمن يونس، وذهبية الجودو التي فاز بها عمر الرملي في وزن 100 كجم بعد تفوقه على بطل أولمبياد باريس 2024.

كما أحرزت الرباعة سارة سمير ذهبيتين في الكلين والنتر، بالإضافة إلى ذهبية المجموع، فيما حققت البطلة رحمة أحمد ثلاث ميداليات بواقع ذهبية الخطف بعد رفع 116 كجم، وذهبية المجموع بمجموع 243 كجم.

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب السباح عبدالرحمن سامح في منافسات 100م ظهر، والسباحة فريدة عثمان (فضيتا 50م فراشة و50م حرة)، والرباعة سارة سمير (فضية الخطف)، والرباع كريم كحلة في وزن 94 كجم، إضافة إلى عبدالرحمن سامح الذي حصد فضية أخرى في سباق 50م حرة.

وفي منافسات البرونز، حصد الملاكم أحمد هيكل ميدالية برونزية، وكذلك السباح عبدالرحمن سامح في سباق 50م فراشة، و3 ميداليات برونزية للاعبة رفع الأثقال نورا عصام، وميدالية لـ تسنيم تامر في الجودو، إضافة إلى برونزيتين في رفع الأثقال للاعب السيد علي عطية، وبرونزية الجودو للاعب يسري سامي، وبرونزية أخرى لـ كريم كحلة في وزن 94 كجم، فضلاً عن برونزية رحمة أحمد في منافسات الكلين والنتر بعد رفع 127 كجم.

وتشارك مصر في الدورة بعدد من الألعاب تشمل، السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، الجودو، تنس الطاولة، التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الووشو كونغ فو، والألعاب البارالمبية (ألعاب القوى ورفع الأثقال)، وذلك من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات بمشاركة 57 دولة إسلامية.

دورة التضامن ياسر إدريس اللجنة الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

جانب من انتخابات النواب بسوهاج

24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. انسحاب يهز الانتخابات ومشاهد إنسانية وجرائم تكسر هدوء المحافظة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

النجار يتوجه بخالص الشكر لمواطني الجيزة على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع انتهاء أعمال التصويت وغلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد