بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
محمد عبدالله: السعيد وشيكوبانزا وعمرو ناصر نقطة ضعف في تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

تحدَثَ محمد عبدالله نجم الاسماعيلي والأهلي والزمالك السابق عن نهائي كأس السوبر المصري  بين القطبين مساء أمس الأول الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وقال محمد عبدالله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس السوبر ، إلا أنه يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك أمام الأهلي بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به اللقاء.

وتابع: عبدالرؤوف أخطأ بالدفع بالثلاثي عبدالله السعيد وعمرو ناصر والأنجولي شيكو بانزا في تشكيل الزمالك أمام الأهلي ، فكان لابد أن يبدأ بأحمد ربيع أو أحمد حمدي في وسط الملعب ، وسيف الدين الجزيري كرأس حربة صريح، والاعتماد على البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا في مركز الجناح بالتشكيل الأساسي طالما أن اللاعب كان جاهزاً وشارك بشكل طبيعي في الشوط الثاني، لكن التشكيل الخاطئ أهدى الأهلي المباراة، وكان الثلاثي عبدالله السعيد وعمرو ناصر وشيكو بانزا بمثابة ثغرة حقيقية ونقطة ضعف واضحة في التشكيل الأبيض.

الزمالك الاهلي السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

