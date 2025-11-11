محمد عبدالله: السعيد وشيكوبانزا وعمرو ناصر نقطة ضعف في تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

تحدَثَ محمد عبدالله نجم الاسماعيلي والأهلي والزمالك السابق عن نهائي كأس السوبر المصري بين القطبين مساء أمس الأول الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وقال محمد عبدالله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس السوبر ، إلا أنه يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك أمام الأهلي بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به اللقاء.

وتابع: عبدالرؤوف أخطأ بالدفع بالثلاثي عبدالله السعيد وعمرو ناصر والأنجولي شيكو بانزا في تشكيل الزمالك أمام الأهلي ، فكان لابد أن يبدأ بأحمد ربيع أو أحمد حمدي في وسط الملعب ، وسيف الدين الجزيري كرأس حربة صريح، والاعتماد على البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا في مركز الجناح بالتشكيل الأساسي طالما أن اللاعب كان جاهزاً وشارك بشكل طبيعي في الشوط الثاني، لكن التشكيل الخاطئ أهدى الأهلي المباراة، وكان الثلاثي عبدالله السعيد وعمرو ناصر وشيكو بانزا بمثابة ثغرة حقيقية ونقطة ضعف واضحة في التشكيل الأبيض.