قبل مواجهة كوت ديفوار.. الإصابة تبعد سالم الدوسري عن تدريبات السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غياب سالم الدوسري عن التدريبات الجماعية لمنتخب السعودية، اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخب السعودية “وديا” مع كوت ديفوار، الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، فقد شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب صالح الشهري برفقة زملائه، فيما اكتفى اللاعبان سالم الدوسري وحسن كادش بتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني.

تفاصيل مران اليوم

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم طُبِّقت تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُجرى مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي استعداداته في تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.