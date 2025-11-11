بعد تألقه في مونديال الناشئين.. مارسيليا يخطط لخطف موهبة الأهلي

أكدت تقارير صحفية، اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وأضافت التقارير أن نادي أولمبيك مارسيليا أبدى إعجابه الكبير بالموهبة المصرية ويرى فيه محمد صلاح القادم.

ويبدو أن النادي الفرنسي مستعد لدفع مبالغ ضخمة لإقناع الأهلي بالتخلي عن نجمه الشاب، بحسب التقارير.

أرقام عبد الكريم مع منتخب مصر



وشارك اللاعب مع منتخب مصر في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث بمونديال الناشئين، سجل هدفين ضد هايتي وفنزويلا، وصنع هدفًا لزميله محمد حمد.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم للناشئين ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث برصيد 4 نقاط.