براءة شخص من تهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في العاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات أول العاشر من رمضان، حكمها ببراءة شخص في القضية رقم 4112 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيازة مخدرات وسلاح.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة المتهم، إلى محكمة جنايات أول العاشر من رمضان، بعد الاطلاع على أوراق التحقيقات، وتتهم النيابة العامة المتهم بأنه بتاريخ 21 أبريل 2025 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان: حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطالب علي الشوربجي نافذ، دفاع المتهم من هيئة المحكمة ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة إليه، مستندًا إلى عدة دفوع، من أبرزها: بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات، وافتقار التحقيقات للجدية والكفاية، عدم ثبوت حدوث الواقعة وفق الأوراق الرسمية، التناقض في أقوال الشهود حول نية المتهم في حيازة المواد المضبوطة.

كما دفع محامي المتهم، بتزوير محضر الضبط كما ثبت من الفيديو المصور المفرغ بجلسة التحقيق، عدم امتلاك المتهم لأي مواد مخدرة أو أسلحة كما نسب إليه، قصور تحقيقات النيابة العامة بعدم بحثها عن دليل ينفي تورط المتهم، بناءً على ذلك، يلتمس دفاع المتهم من المحكمة الحكم ببراءة موكله مما نُسب إليه.